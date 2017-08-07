TORNEO PROVINCIAL DE SELECCIONES JUVENILES
EL SUB 15 SE JUGARA EN RAFAELA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2017
NUESTRA LIGA INTEGRARA EL GRUPO D CON LAS SIGUIENTES LIGAS:
* RAFAELINA "A" DE FUTBOL
* CAÑADENSE DE FUTBOL
* DEPARTAMENTAL SAN MARTIN
NUESTRA LIGA INTEGRARA EL GRUPO D CON LAS SIGUIENTES LIGAS:
* RAFAELINA "A" DE FUTBOL
* CAÑADENSE DE FUTBOL
* DEPARTAMENTAL SAN MARTIN
LIGA DEPORTIVA DEL SUR SERA SEDE DEL TORNEO SUB 13 LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2017
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