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Liga Deportiva del Sur, tabla de goleadores divisiones mayores

martes, 26 de septiembre de 2017 | 9:28

GOLEADORES - 1ª DIVISION               GOLES CLUB                     
ORELLANO LUCIANO MARTIN                     26 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
SABLIC CARLOS RAUL                          25 EDUARDO HERTZ                 
FREGGIARO LUCAS JESUS                       21 C.A. ACEBAL                   
MAZZIA GONZALO DANIEL                       16 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BORDON SERGIO ALEJANDRO                     15 SPORTIVO BOMBAL               
CIANI FRANCO EZEQUIEL                       15 EDUARDO HERTZ                 
CUBRE LEONEL JESUS                          14 OLIMPIA SANTA TERESA          
DELL'ARCIPRETE LUCIO DARIO                  13 OLIMPIA SANTA TERESA          
GENTILE FABIAN NICOLAS                      13 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GIAMPAOLI NICOLAS JOSE                      12 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
RAGUSA MATIAS JESUS                         12 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
HERRERA ROLDAN FERNANDO JOSE                11 C.A. PAZ                      
QUIROGA DIEGO MARTIN                        11 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ARAMBURU EMILIANO                           11 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CABRAL JOAQUIN HORACIO                      11 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MOLINA XAVIER IVAN                           9 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PALLERO FERNANDO DAMIAN                      9 C.GRAL SAN MARTIN             
RENZI NICOLAS                                9 FIRMAT FOTBALL CLUB           
GIULIANI NAHUEL DAVID                        8 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CUELLAR DIEGO PABLO                          8 BERNARDINO RIVADAVIA          
ROMERO IGNACIO                               8 SPORTING CLUB SOCIAL          
VALDIVIA LUCAS GABRIEL                       8 SPORTING CLUB SOCIAL          
ROLDAN IGNACIO ESTEBAN                       8 C.A. ACEBAL                   
RINAUDO ANDRES RICARDO                       7 C.GRAL SAN MARTIN             
SILVA VIERA RUBEN CESAR                      7 BERNARDINO RIVADAVIA          
CAFFERATA SERGIO CARLOS                      7 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
OLMOS PABLO                                  7 CARRERAS ATLETIC CLUB         
MORAN NICOLAS EUGENIO                        6 BERNARDINO RIVADAVIA          
FERMANI JULIAN                               6 C.GRAL SAN MARTIN             
FRANCIONE BRUNO                              6 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BOMBA MATIAS                                 6 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
FLORES LEONEL ALBERTO                        5 OLIMPIA SANTA TERESA          
CAVALLOTTI ULISES                            5 OLIMPIA SANTA TERESA          
CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN                   5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
TURLIONE HERNAN                              5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ACOSTA LUCIANO EZEQUIEL                      5 SPORTIVO BOMBAL               
PERALTA MAURICIO RUBEN                       5 BERNARDINO RIVADAVIA          
RODRIGUEZ EMANUEL                            5 CARRERAS ATLETIC CLUB         
CAMPOS MANUEL JOSE                           4 C.A. ACEBAL                   
DE NICHILO FRANCO NICOLAS                    4 BERNARDINO RIVADAVIA          
BARRIENTOS BRUNO DAVID                       4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
DIAZ LUCIANO TOMAS                           4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
CASA JOEL NICOLAS                            4 SPORTIVO BOMBAL               
PEREYRA SANTIAGO                             4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CARDINALE FRANCO MARTIN                      4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BENEDETTI BRUNO                              4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
JUNCO DIEGO DANIEL                           4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
GARCIA MATIAS DAVID                          4 SPORTIVO BOMBAL               
ROMANO DAMIAN RAFAEL                         3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ALONSO RAMIRO                                3 C.A. PAZ                      
GONZALEZ SEBASTIAN                           3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
VENEZIA MATIAS N.                            3 OLIMPIA SANTA TERESA          
VARGETTO JUAN P.                             3 OLIMPIA SANTA TERESA          
TETTAMANTI MANUEL IGNACIO                    3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BAVA EMILIANO HORACIO                        3 SPORTING CLUB SOCIAL          
TAGLIAPIETRA IVAN DANIEL                     3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
MORAN LUCIANO ARIEL                          3 BERNARDINO RIVADAVIA          
SACRAMONE SEBASTIAN RAUL                     3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
TARANDETTI AGUSTIN                           3 SPORTIVO BOMBAL               
BARRIOS ANDRES                               3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
HERNANDEZ MARIANO                            3 C.A. PAZ                      
DI MARCO BRUNO MARTIN                        3 C.GRAL SAN MARTIN             
COFONE PABLO ANGEL                           3 SPORTING CLUB SOCIAL          
GOTTE LUIS GASTON                            3 C.A. PAZ                      
PERESSON JUAN PABLO                          3 EDUARDO HERTZ                 
BONIFAZI LEONEL MATIAS                       3 SPORTIVO BOMBAL               
LORIA ADRIAN ANDRES                          3 CARRERAS ATLETIC CLUB         
ZABALLA IVAN EZEQUIEL                        2 SPORTING CLUB SOCIAL          
CEPEDA ISMAEL                                2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
GONZALEZ MAURO ANTONIO                       2 SPORTIVO BOMBAL               
TORREGROSA AGUSTIN                           2 BERNARDINO RIVADAVIA          
AREVALO FEDERICO                             2 BERNARDINO RIVADAVIA          
BALDUCCI HECTOR M.                           2 OLIMPIA SANTA TERESA          
LIBERTI FEDERICO                             2 EDUARDO HERTZ                 
JAIMES MILTON                                2 EDUARDO HERTZ                 
ROMITI JUAN MANUEL                           2 C.A. ACEBAL                   
ESCOBAR CLAUDIO                              2 C.A. ACEBAL                   
RODRIGUEZ FABRICIO JOSUE                     2 BERNARDINO RIVADAVIA          
DE PASCUAL DAVID OSCAR                       2 C.GRAL SAN MARTIN             
ORO LIONEL MARTIN                            2 SPORTING CLUB SOCIAL          
AGUIRRE JULIAN                               2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CARINO GIANLUCA                              2 C.A. PAZ                      
CORONATI IGNACIO ANDRES                      2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MATEUCCI FRANCO                              2 SPORTIVO BOMBAL               
CIBOTTO LEONEL MARTIN                        2 SPORTIVO BOMBAL               
RECUPERO LAUREANO                            2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
PRIORI FRANCO NAHUEL                         2 C.GRAL SAN MARTIN             
CARDINALE FACUNDO                            2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
SANDOVAL SEBASTIAN EMANUEL                   2 BERNARDINO RIVADAVIA          
ORTIZ GUSTAVO EMANUEL                        2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
SAICHUK MARTIN MAURICIO                      2 SPORTING CLUB SOCIAL          
BOTTAZZI SEBASTIAN ARIEL                     2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ZUVIRIA JONATAN OSCAR                        2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
SOSA PABLO ALEJANDRO                         2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
CABRERA LAUTARO ELIAS                        2 C.A. ACEBAL                   
CIANCHETTA EMANUEL                           2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ALTAMIRANO PEDRO G.                          2 OLIMPIA SANTA TERESA          
ELEONORI ALEJANDRO                           2 BERNARDINO RIVADAVIA          
MAYER EMILIANO RICARDO                       2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
MEDINA ORLANDO EZEQUIEL                      2 C.GRAL SAN MARTIN             
PARE CESAR                                   2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
VAZQUEZ MATIAS EZEQUIEL                      2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
VELAZQUEZ JONATAN GUILLERMO                  1 C.A. PAZ                      
TORRES SERGIO BENJAMIN                       1 SPORTING CLUB SOCIAL          
PIOMBONI SEBASTIAN                           1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
PIERSIGILLI RAMIRO                           1 EDUARDO HERTZ                 
HOYO MATIAS                                  1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CAMIZASCA PATRICIO                           1 C.A. ACEBAL                   
ORIOLO LUCAS                                 1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GOMEZ MATIAS HONORIO                         1 C.A. ACEBAL                   
OCAMPO CARLOS LEONEL                         1 SPORTING CLUB SOCIAL          
FERNANDEZ JONATAN MATIAS                     1 SPORTING CLUB SOCIAL          
VICENTE RODRIGO ALFREDO                      1 C.A. PAZ                      
GUANCA DIEGO                                 1 SPORTIVO BOMBAL               
GARCIA ALAN SERGIO                           1 C.A. ACEBAL                   
BARRIENTOS DIEGO                             1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
CASANOVA FRANCO NICOLAS                      1 C.GRAL SAN MARTIN             
PERUCCI JUAN MARIA                           1 SPORTING CLUB SOCIAL          
ULLA EMANUEL                                 1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
RAMUA MAURICIO                               1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
RESSIA AGUSTIN C.                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
CEVALLO TOMAS                                1 C.GRAL SAN MARTIN             
AHUMADA LEANDRO                              1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BUSSO MAURICIO GUILLERMO                     1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
COVACEVICH GABRIEL                           1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GALLI MATIAS                                 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
KOSINSKI GUILLERMO JOSE                      1 C.A. ACEBAL                   
RUCCI YAIR                                   1 EDUARDO HERTZ                 
TRUCCO JULIAN NICOLAS                        1 SPORTING CLUB SOCIAL          
GRIECO ELCAR ELOY                            1 C.A. PAZ                      
ANDRADE MATIAS SEBASTIAN                     1 OLIMPIA SANTA TERESA          
GIUSTI LEANDRO DAMIAN                        1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ALVA NICOLAS                                 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
FARRE ALEJO                                  1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
SERAFINI LISANDRO                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
PELLEGRINI MALCO DAVID                       1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
MIGUEL RODRIGO                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID                   1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
GALLIGANI IVAN G.                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
MADERO CIRO                                  1 C.A. PAZ                      
PAPA GONZALO ANDRES                          1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BUDASSI AGUSTIN ALEJANDRO                    1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
BERTONI JOSE EMILIO                          1 C.A. PAZ                      
ROTGERN GUILLERMO RUBEN                      1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
RUANI AGUSTIN                                1 C.GRAL SAN MARTIN             
BRUCESSI PABLO JUAN                          1 C.A. PAZ                      
HERNANDEZ LUCIO                              1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
PAOLETTI LUCIO                               1 C.A. ACEBAL                   
LOFREDO LAUTARO MIGUEL                       1 SPORTING CLUB SOCIAL          
ROSAS MARIO                                  1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MOYANO FRANCO                                1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
SUAREZ GUSTAVO MARCELO                       1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
HERNANDEZ LAUTARO                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
FARIAS GUILLERMO MANUEL                      1 C.GRAL SAN MARTIN             
CORRENTE FRANCISCO JOSE                      1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
CHANTIRI IGNACIO PABLO                       1 EDUARDO HERTZ                 
FERRARI MAURICIO ADRIAN                      1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
ALVAREZ JUAN IGNACIO                         1 C.A. ACEBAL                   
CURBELO MICAIAS                              1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MONTES DE OCA TOMAS                          1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
LIBERTI ANGEL DAVID                          1 EDUARDO HERTZ                 
GRECO MAURO ANDRES                           1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
MOGGIA LEANDRO R.                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
LAVINA PATRICIO GABRIEL                      1 C.GRAL SAN MARTIN             
GALLEGOS ESTEBAN ANIBAL                      1 SPORTING CLUB SOCIAL          
FABBRI GIULIANO DARIO                        1 SPORTING CLUB SOCIAL          
GAMBINI VALENTIN JESUS                       1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
DONNARI JOAQUIN ESTEBAN                      1 C.GRAL SAN MARTIN             
VILLALBA MIGUEL ANGEL                        1 C.GRAL SAN MARTIN             
CAÑETE MARCELO DANIEL                        1 C.A. ACEBAL                   
GOLEADORES - 2ª DIVISION                 GOLES CLUB
MAYER EMILIANO RICARDO                      23 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
COCERES JONATAN JOSE                        20 OLIMPIA SANTA TERESA          
MECOZZI FERNANDO                            16 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GOMEZ MATIAS HONORIO                        14 C.A. ACEBAL                   
MONTES DE OCA TOMAS                         13 FIRMAT FOTBALL CLUB           
TRUCCO JULIAN NICOLAS                       13 SPORTING CLUB SOCIAL          
VILLALBA BRUNO MARTIN                       13 C.GRAL SAN MARTIN             
VILLALBA MIGUEL ANGEL                       12 C.GRAL SAN MARTIN             
ABONISIO SEBASTIAN JESUS                    11 C.A. PAZ                      
RIGUETTO JUAN IGNACIO                       10 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
MEDINA DARDO LEONEL                          9 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BALAGUER FACUNDO OMAR                        8 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
HERRERA FERNANDO                             8 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MONTANARI AGUSTIN PABLO                      8 SPORTING CLUB SOCIAL          
MOLINA KEVIN                                 8 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
TUMINI ALEJANDRO OMAR                        8 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
FERREYRA MATIAS                              7 EDUARDO HERTZ                 
BARUA PABLO SEBASTIAN                        7 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
FACCIO CLAUDIO NICOLAS                       7 CARRERAS ATLETIC CLUB         
D'AMICO FRANCO JAVIER                        7 FIRMAT FOTBALL CLUB           
CARRANZA EZEQUIEL ROLANDO                    7 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
FUNES ADRIANO                                7 C.A. ACEBAL                   
RAMIREZ AXEL U.                              6 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
RAMUA MAURICIO                               6 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MIGLIORELLI AGUSTIN                          6 EDUARDO HERTZ                 
GOLES JUAN MARIA                             6 EDUARDO HERTZ                 
BUSTOS CABRERA LUCIANO ISRAEL                6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
SAURET ADRIAN ALEJANDRO                      6 OLIMPIA SANTA TERESA          
PAOLETTI LUCIO                               5 C.A. ACEBAL                   
LUNA DENIS                                   5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
GALLEANO MAXIMILIANO                         5 SPORTIVO BOMBAL               
OCAMPO BRIAN EZEQUIEL                        5 SPORTING CLUB SOCIAL          
SOSA ALEXIS EZEQUIEL                         5 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
GRAGLIA TOBIAS NICOLAS                       5 SPORTIVO BOMBAL               
JAIMES MILTON                                5 EDUARDO HERTZ                 
STRAMESI GUIDO                               5 SPORTIVO BOMBAL               
RESSIA AGUSTIN C.                            5 OLIMPIA SANTA TERESA          
FERNANDEZ DAVID A.                           5 BERNARDINO RIVADAVIA          
SALDARI TOMAS                                5 C.A. ACEBAL                   
RIGUETTO FRANCO                              5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
COLANERI JUAN BERNARDO                       5 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ANDRADE MATIAS SEBASTIAN                     5 OLIMPIA SANTA TERESA          
BULZANI JUAN CRUZ                            4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MEDINA ORLANDO EZEQUIEL                      4 C.GRAL SAN MARTIN             
CONTRERAS ALEJANDRO M.                       4 OLIMPIA SANTA TERESA          
BOMBA SEBASTIAN ALEXIS                       4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
AIMAR ALVARO JESUS                           4 SPORTIVO BOMBAL               
MONTI NERY LUIS                              4 EDUARDO HERTZ                 
DANDINI VISCA MAXIMILIANO                    4 BERNARDINO RIVADAVIA          
SANTANDREU ALVARO                            4 SPORTIVO BOMBAL               
FINOS HORACIO                                3 SPORTIVO BOMBAL               
ACOSTA HERNAN DAVID                          3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ALEGRE RICARDO JESUS                         3 SPORTING CLUB SOCIAL          
SCOPPA FRANCO                                3 C.A. ACEBAL                   
SUGLIANO AGUSTIN                             3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
MONTENEGRO ESTEBAN TOMAS                     3 C.A. PAZ                      
MACARI HENRI NAHUEL                          3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ZANINOVICH MANUEL                            3 BERNARDINO RIVADAVIA          
CARDINALE FRANCO MARTIN                      3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
AMICO RENZO                                  3 C.A. ACEBAL                   
BARRIOS FRANCO NICOLAS                       3 CARRERAS ATLETIC CLUB         
IBARRA RAUL MAXIMILIANO                      3 CARRERAS ATLETIC CLUB         
NARDONE LAUTARO                              3 C.A. ACEBAL                   
LIUTI RODRIGO                                3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
CAPPELLETTI MATEO                            3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
ESCOBAR JULIAN                               3 C.A. ACEBAL                   
ARANDA LUCAS JOSE                            3 SPORTIVO BOMBAL               
CAMPITELLI FRANCO OSCAR                      3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
DEBASTO ENZO DAVID                           3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ACUÑA GERONIMO                               3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
BULZANI FACUNDO                              3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
VISCONTI NICO                                3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
RAMIRES GASTON URIEL                         3 EDUARDO HERTZ                 
DIAZ LUCIANO TOMAS                           3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
PIERMARINI PABLO                             3 FIRMAT FOTBALL CLUB           
ALVA NICOLAS                                 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
CARDOSO MARCOS                               3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
BASCIANO ALFANO LEONARDO                     2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
MARINELLI NAHUEL HERNAN                      2 C.A. PAZ                      
SOSA ULISES NAHUEL                           2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
SALDARI ALEJO                                2 C.A. ACEBAL                   
BRESSAN ANDRES DAVID                         2 SPORTING CLUB SOCIAL          
RAMOS MAXIMILIANO                            2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
DEBASTO DANIEL                               2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
PINEDA JUAN IGNACIO                          2 BERNARDINO RIVADAVIA          
GONZALEZ FERNANDO GABRIEL                    2 SPORTING CLUB SOCIAL          
RIQUEL NUÑEZ JUAN CRUZ                       2 EDUARDO HERTZ                 
ZARICH FABRICIO                              2 EDUARDO HERTZ                 
SACRAMONE PEDRO                              2 BERNARDINO RIVADAVIA          
MOLINA RENZO LUCIANO                         2 SPORTING CLUB SOCIAL          
ALBASINI NICOLAS                             2 C.A. PAZ                      
SABANES FERNANDO GABRIEL                     2 EDUARDO HERTZ                 
GIMENEZ FRANCO                               2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
ESCALADA ARIEL                               2 EDUARDO HERTZ                 
DI FULVIO ESTEBAN                            2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GIACINTI KEVIN G.                            2 SPORTIVO BOMBAL               
MOGGIA LEANDRO R.                            2 OLIMPIA SANTA TERESA          
BAEZ CESAR MATIAS                            2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
RUIZ MATIAS                                  2 FIRMAT FOTBALL CLUB           
TABOADA MAZZUCCO TAHIEL                      2 BERNARDINO RIVADAVIA          
CACERES WALTER DANIEL                        2 C.A. ACEBAL                   
TESTASECA JOEL MARTIN                        2 EDUARDO HERTZ                 
ORIOLO LUCAS                                 2 CARRERAS ATLETIC CLUB         
SEBASTIANI FRANCO                            2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
DONES ANTONIO                                2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
PLASENCIA NICOLAS                            2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
PIAZZA LEANDRO M.                            2 OLIMPIA SANTA TERESA          
GAMALERO JOSE IGNACIO                        1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
ROMANO SANTIAGO                              1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
AREVALO FEDERICO                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
BALDUCCI HECTOR M.                           1 OLIMPIA SANTA TERESA          
SIRI LEONARDO DAVID                          1 SPORTING CLUB SOCIAL          
PAULUCI SANTIAGO                             1 SPORTIVO BOMBAL               
MONTES DE OCA LAZARO                         1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BAEZ DARDO LEOPOLDO                          1 EDUARDO HERTZ                 
DI MARTINO LEONEL                            1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GIULLETTI GABRIEL                            1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
GIARDINI NABIL ALBERTO                       1 EDUARDO HERTZ                 
ARANDA ALEXIS                                1 SPORTIVO BOMBAL               
STAFFORTE GINO                               1 C.A. ACEBAL                   
BARRIOS FACUNDO                              1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
BORELLO LEONEL IGNACIO                       1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
LENCINA VALENTIN                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
FABIANI EDUARDO NICOLAS                      1 BERNARDINO RIVADAVIA          
ROMERO LUCIANO EZEQUIEL                      1 EDUARDO HERTZ                 
DONNARI JOAQUIN ESTEBAN                      1 C.GRAL SAN MARTIN             
RAMUA JOSE M.                                1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND     
BUITRON LISANDRO DAVID                       1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
GONZALEZ SANTIAGO JOEL                       1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
AMAYA CLAUDIO WILLIANS                       1 C.GRAL SAN MARTIN             
PAOLETTI JUAN MANUEL                         1 C.GRAL SAN MARTIN             
ECHEVARRIA FACUNDO                           1 SPORTIVO BOMBAL               
SALINAS AGUSTIN ALEJANDRO                    1 OLIMPIA SANTA TERESA          
OCAMPO LUCAS GABRIEL                         1 SPORTING CLUB SOCIAL          
BRAVO LAUREANO ANDRES                        1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
MANRIQUE MANUEL                              1 C.A. PAZ                      
TIBALDI LEONIDAS                             1 SPORTIVO BOMBAL               
VIÑAS IMANOL                                 1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
RIGUETTO BRUNO                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
IRIGOYEN MARCOS IGNACIO                      1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
SOSA MARTIN ADRIAN                           1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
RICI MAXIMILIANO ARIEL                       1 C.A. PAZ                      
LLANOS BRIAN MANUEL                          1 SPORTING CLUB SOCIAL          
MONZON ERIC MARTIN                           1 C.GRAL SAN MARTIN             
ROSELLO LUCIO                                1 BERNARDINO RIVADAVIA          
GONZALEZ AGUSTIN                             1 BERNARDINO RIVADAVIA          
HUBER PUERTA DENIS JOEL                      1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
SANTOLERI MAURICIO                           1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
ZABALLA IVAN EZEQUIEL                        1 SPORTING CLUB SOCIAL          
MARTINEZ JUAN IGNACIO                        1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
DI CARLO MARCOS                              1 EDUARDO HERTZ                 
NARDIS ALEJO ALEXANDER                       1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
TRAVASSI ROMAN                               1 C.A. ACEBAL                   
SOLARES TIAGO                                1 C.GRAL SAN MARTIN             
DEL GROSSO ALAN AGUSTIN                      1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
TULIAN JUAN P.                               1 OLIMPIA SANTA TERESA          
LENTI CARLOS MANUEL                          1 C.A. PAZ                      
PALLE JUAN CRUZ                              1 BERNARDINO RIVADAVIA          
VILLALBA ABRAHAN FEDERICO                    1 C.GRAL SAN MARTIN             
MARTINEZ ELOY                                1 C.A. PAZ                      
BORRACCI BRIAN DAVID                         1 C.A. PAZ                      
VALDATA JUAN MANUEL                          1 SPORTIVO BOMBAL               
GRECO MAURO ANDRES                           1 CARRERAS ATLETIC CLUB         
NUÑEZ FRANCISCO                              1 C.GRAL SAN MARTIN             
BIANCOTTI TOMAS                              1 C.A. PAZ                      
RIBERO EMILIANO                              1 FIRMAT FOTBALL CLUB           
D'ANGELO JUAN CRUZ                           1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
CANTARINI JUAN EMILIO                        1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
ALBORNOZ BRIAN JAVIER                        1 C.A. ACEBAL                   
SALINAS WALTER D.                            1 OLIMPIA SANTA TERESA          
VELAZQUEZ JOAQUIN MARIANO                    1 C.A. PAZ                      
VELAZQUEZ JONATAN GUILLERMO                  1 C.A. PAZ                      
ROMANO DAMIAN RAFAEL                         1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
STAMPELLA DINO                               1 SPORTIVO BOMBAL               
MAYAN AGUSTIN                                1 SPORTIVO BOMBAL               
MONZON BRUNO                                 1 SPORTING CLUB SOCIAL          
MEDICINA PABLO CESAR                         1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO         
RUIZ EZEQUIEL                                1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT      
CARDINALE RENZO ADRIAN                       1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       
MARONE AGUSTIN                               1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.       

AGUIRRE HORACIO DANIEL                       1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT

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