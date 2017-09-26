Liga Deportiva del Sur, tabla de goleadores divisiones mayores

GOLEADORES - 1ª DIVISION GOLES CLUB
ORELLANO LUCIANO MARTIN 26 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
SABLIC CARLOS RAUL 25 EDUARDO HERTZ
FREGGIARO LUCAS JESUS 21 C.A. ACEBAL
MAZZIA GONZALO DANIEL 16 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BORDON SERGIO ALEJANDRO 15 SPORTIVO BOMBAL
CIANI FRANCO EZEQUIEL 15 EDUARDO HERTZ
CUBRE LEONEL JESUS 14 OLIMPIA SANTA TERESA
DELL'ARCIPRETE LUCIO DARIO 13 OLIMPIA SANTA TERESA
GENTILE FABIAN NICOLAS 13 CARRERAS ATLETIC CLUB
GIAMPAOLI NICOLAS JOSE 12 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
RAGUSA MATIAS JESUS 12 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
HERRERA ROLDAN FERNANDO JOSE 11 C.A. PAZ
QUIROGA DIEGO MARTIN 11 FIRMAT FOTBALL CLUB
ARAMBURU EMILIANO 11 FIRMAT FOTBALL CLUB
CABRAL JOAQUIN HORACIO 11 FIRMAT FOTBALL CLUB
MOLINA XAVIER IVAN 9 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
PALLERO FERNANDO DAMIAN 9 C.GRAL SAN MARTIN
RENZI NICOLAS 9 FIRMAT FOTBALL CLUB
GIULIANI NAHUEL DAVID 8 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CUELLAR DIEGO PABLO 8 BERNARDINO RIVADAVIA
ROMERO IGNACIO 8 SPORTING CLUB SOCIAL
VALDIVIA LUCAS GABRIEL 8 SPORTING CLUB SOCIAL
ROLDAN IGNACIO ESTEBAN 8 C.A. ACEBAL
RINAUDO ANDRES RICARDO 7 C.GRAL SAN MARTIN
SILVA VIERA RUBEN CESAR 7 BERNARDINO RIVADAVIA
CAFFERATA SERGIO CARLOS 7 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
OLMOS PABLO 7 CARRERAS ATLETIC CLUB
MORAN NICOLAS EUGENIO 6 BERNARDINO RIVADAVIA
FERMANI JULIAN 6 C.GRAL SAN MARTIN
FRANCIONE BRUNO 6 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BOMBA MATIAS 6 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
FLORES LEONEL ALBERTO 5 OLIMPIA SANTA TERESA
CAVALLOTTI ULISES 5 OLIMPIA SANTA TERESA
CABRERA CRISTIAN SEBASTIAN 5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
TURLIONE HERNAN 5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ACOSTA LUCIANO EZEQUIEL 5 SPORTIVO BOMBAL
PERALTA MAURICIO RUBEN 5 BERNARDINO RIVADAVIA
RODRIGUEZ EMANUEL 5 CARRERAS ATLETIC CLUB
CAMPOS MANUEL JOSE 4 C.A. ACEBAL
DE NICHILO FRANCO NICOLAS 4 BERNARDINO RIVADAVIA
BARRIENTOS BRUNO DAVID 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
DIAZ LUCIANO TOMAS 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CASA JOEL NICOLAS 4 SPORTIVO BOMBAL
PEREYRA SANTIAGO 4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CARDINALE FRANCO MARTIN 4 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
BENEDETTI BRUNO 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
JUNCO DIEGO DANIEL 4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
GARCIA MATIAS DAVID 4 SPORTIVO BOMBAL
ROMANO DAMIAN RAFAEL 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ALONSO RAMIRO 3 C.A. PAZ
GONZALEZ SEBASTIAN 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
VENEZIA MATIAS N. 3 OLIMPIA SANTA TERESA
VARGETTO JUAN P. 3 OLIMPIA SANTA TERESA
TETTAMANTI MANUEL IGNACIO 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BAVA EMILIANO HORACIO 3 SPORTING CLUB SOCIAL
TAGLIAPIETRA IVAN DANIEL 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MORAN LUCIANO ARIEL 3 BERNARDINO RIVADAVIA
SACRAMONE SEBASTIAN RAUL 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
TARANDETTI AGUSTIN 3 SPORTIVO BOMBAL
BARRIOS ANDRES 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
HERNANDEZ MARIANO 3 C.A. PAZ
DI MARCO BRUNO MARTIN 3 C.GRAL SAN MARTIN
COFONE PABLO ANGEL 3 SPORTING CLUB SOCIAL
GOTTE LUIS GASTON 3 C.A. PAZ
PERESSON JUAN PABLO 3 EDUARDO HERTZ
BONIFAZI LEONEL MATIAS 3 SPORTIVO BOMBAL
LORIA ADRIAN ANDRES 3 CARRERAS ATLETIC CLUB
ZABALLA IVAN EZEQUIEL 2 SPORTING CLUB SOCIAL
CEPEDA ISMAEL 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
GONZALEZ MAURO ANTONIO 2 SPORTIVO BOMBAL
TORREGROSA AGUSTIN 2 BERNARDINO RIVADAVIA
AREVALO FEDERICO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
BALDUCCI HECTOR M. 2 OLIMPIA SANTA TERESA
LIBERTI FEDERICO 2 EDUARDO HERTZ
JAIMES MILTON 2 EDUARDO HERTZ
ROMITI JUAN MANUEL 2 C.A. ACEBAL
ESCOBAR CLAUDIO 2 C.A. ACEBAL
RODRIGUEZ FABRICIO JOSUE 2 BERNARDINO RIVADAVIA
DE PASCUAL DAVID OSCAR 2 C.GRAL SAN MARTIN
ORO LIONEL MARTIN 2 SPORTING CLUB SOCIAL
AGUIRRE JULIAN 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CARINO GIANLUCA 2 C.A. PAZ
CORONATI IGNACIO ANDRES 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MATEUCCI FRANCO 2 SPORTIVO BOMBAL
CIBOTTO LEONEL MARTIN 2 SPORTIVO BOMBAL
RECUPERO LAUREANO 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
PRIORI FRANCO NAHUEL 2 C.GRAL SAN MARTIN
CARDINALE FACUNDO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
SANDOVAL SEBASTIAN EMANUEL 2 BERNARDINO RIVADAVIA
ORTIZ GUSTAVO EMANUEL 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
SAICHUK MARTIN MAURICIO 2 SPORTING CLUB SOCIAL
BOTTAZZI SEBASTIAN ARIEL 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ZUVIRIA JONATAN OSCAR 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
SOSA PABLO ALEJANDRO 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CABRERA LAUTARO ELIAS 2 C.A. ACEBAL
CIANCHETTA EMANUEL 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ALTAMIRANO PEDRO G. 2 OLIMPIA SANTA TERESA
ELEONORI ALEJANDRO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
MAYER EMILIANO RICARDO 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MEDINA ORLANDO EZEQUIEL 2 C.GRAL SAN MARTIN
PARE CESAR 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
VAZQUEZ MATIAS EZEQUIEL 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
VELAZQUEZ JONATAN GUILLERMO 1 C.A. PAZ
TORRES SERGIO BENJAMIN 1 SPORTING CLUB SOCIAL
PIOMBONI SEBASTIAN 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
PIERSIGILLI RAMIRO 1 EDUARDO HERTZ
HOYO MATIAS 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
CAMIZASCA PATRICIO 1 C.A. ACEBAL
ORIOLO LUCAS 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
GOMEZ MATIAS HONORIO 1 C.A. ACEBAL
OCAMPO CARLOS LEONEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
FERNANDEZ JONATAN MATIAS 1 SPORTING CLUB SOCIAL
VICENTE RODRIGO ALFREDO 1 C.A. PAZ
GUANCA DIEGO 1 SPORTIVO BOMBAL
GARCIA ALAN SERGIO 1 C.A. ACEBAL
BARRIENTOS DIEGO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CASANOVA FRANCO NICOLAS 1 C.GRAL SAN MARTIN
PERUCCI JUAN MARIA 1 SPORTING CLUB SOCIAL
ULLA EMANUEL 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
RAMUA MAURICIO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RESSIA AGUSTIN C. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
CEVALLO TOMAS 1 C.GRAL SAN MARTIN
AHUMADA LEANDRO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
BUSSO MAURICIO GUILLERMO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
COVACEVICH GABRIEL 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
GALLI MATIAS 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
KOSINSKI GUILLERMO JOSE 1 C.A. ACEBAL
RUCCI YAIR 1 EDUARDO HERTZ
TRUCCO JULIAN NICOLAS 1 SPORTING CLUB SOCIAL
GRIECO ELCAR ELOY 1 C.A. PAZ
ANDRADE MATIAS SEBASTIAN 1 OLIMPIA SANTA TERESA
GIUSTI LEANDRO DAMIAN 1 BERNARDINO RIVADAVIA
ALVA NICOLAS 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
FARRE ALEJO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
SERAFINI LISANDRO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
PELLEGRINI MALCO DAVID 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
MIGUEL RODRIGO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
GALLIGANI IVAN G. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
MADERO CIRO 1 C.A. PAZ
PAPA GONZALO ANDRES 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BUDASSI AGUSTIN ALEJANDRO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
BERTONI JOSE EMILIO 1 C.A. PAZ
ROTGERN GUILLERMO RUBEN 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
RUANI AGUSTIN 1 C.GRAL SAN MARTIN
BRUCESSI PABLO JUAN 1 C.A. PAZ
HERNANDEZ LUCIO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
PAOLETTI LUCIO 1 C.A. ACEBAL
LOFREDO LAUTARO MIGUEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
ROSAS MARIO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
MOYANO FRANCO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
SUAREZ GUSTAVO MARCELO 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
HERNANDEZ LAUTARO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
FARIAS GUILLERMO MANUEL 1 C.GRAL SAN MARTIN
CORRENTE FRANCISCO JOSE 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CHANTIRI IGNACIO PABLO 1 EDUARDO HERTZ
FERRARI MAURICIO ADRIAN 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ALVAREZ JUAN IGNACIO 1 C.A. ACEBAL
CURBELO MICAIAS 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MONTES DE OCA TOMAS 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
LIBERTI ANGEL DAVID 1 EDUARDO HERTZ
GRECO MAURO ANDRES 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
MOGGIA LEANDRO R. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
LAVINA PATRICIO GABRIEL 1 C.GRAL SAN MARTIN
GALLEGOS ESTEBAN ANIBAL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
FABBRI GIULIANO DARIO 1 SPORTING CLUB SOCIAL
GAMBINI VALENTIN JESUS 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
DONNARI JOAQUIN ESTEBAN 1 C.GRAL SAN MARTIN
VILLALBA MIGUEL ANGEL 1 C.GRAL SAN MARTIN
CAÑETE MARCELO DANIEL 1 C.A. ACEBAL
GOLEADORES - 2ª DIVISION GOLES CLUB
MAYER EMILIANO RICARDO 23 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
COCERES JONATAN JOSE 20 OLIMPIA SANTA TERESA
MECOZZI FERNANDO 16 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
GOMEZ MATIAS HONORIO 14 C.A. ACEBAL
MONTES DE OCA TOMAS 13 FIRMAT FOTBALL CLUB
TRUCCO JULIAN NICOLAS 13 SPORTING CLUB SOCIAL
VILLALBA BRUNO MARTIN 13 C.GRAL SAN MARTIN
VILLALBA MIGUEL ANGEL 12 C.GRAL SAN MARTIN
ABONISIO SEBASTIAN JESUS 11 C.A. PAZ
RIGUETTO JUAN IGNACIO 10 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MEDINA DARDO LEONEL 9 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BALAGUER FACUNDO OMAR 8 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
HERRERA FERNANDO 8 FIRMAT FOTBALL CLUB
MONTANARI AGUSTIN PABLO 8 SPORTING CLUB SOCIAL
MOLINA KEVIN 8 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
TUMINI ALEJANDRO OMAR 8 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
FERREYRA MATIAS 7 EDUARDO HERTZ
BARUA PABLO SEBASTIAN 7 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
FACCIO CLAUDIO NICOLAS 7 CARRERAS ATLETIC CLUB
D'AMICO FRANCO JAVIER 7 FIRMAT FOTBALL CLUB
CARRANZA EZEQUIEL ROLANDO 7 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
FUNES ADRIANO 7 C.A. ACEBAL
RAMIREZ AXEL U. 6 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RAMUA MAURICIO 6 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MIGLIORELLI AGUSTIN 6 EDUARDO HERTZ
GOLES JUAN MARIA 6 EDUARDO HERTZ
BUSTOS CABRERA LUCIANO ISRAEL 6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
SAURET ADRIAN ALEJANDRO 6 OLIMPIA SANTA TERESA
PAOLETTI LUCIO 5 C.A. ACEBAL
LUNA DENIS 5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
GALLEANO MAXIMILIANO 5 SPORTIVO BOMBAL
OCAMPO BRIAN EZEQUIEL 5 SPORTING CLUB SOCIAL
SOSA ALEXIS EZEQUIEL 5 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
GRAGLIA TOBIAS NICOLAS 5 SPORTIVO BOMBAL
JAIMES MILTON 5 EDUARDO HERTZ
STRAMESI GUIDO 5 SPORTIVO BOMBAL
RESSIA AGUSTIN C. 5 OLIMPIA SANTA TERESA
FERNANDEZ DAVID A. 5 BERNARDINO RIVADAVIA
SALDARI TOMAS 5 C.A. ACEBAL
RIGUETTO FRANCO 5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
COLANERI JUAN BERNARDO 5 FIRMAT FOTBALL CLUB
ANDRADE MATIAS SEBASTIAN 5 OLIMPIA SANTA TERESA
BULZANI JUAN CRUZ 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
MEDINA ORLANDO EZEQUIEL 4 C.GRAL SAN MARTIN
CONTRERAS ALEJANDRO M. 4 OLIMPIA SANTA TERESA
BOMBA SEBASTIAN ALEXIS 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
AIMAR ALVARO JESUS 4 SPORTIVO BOMBAL
MONTI NERY LUIS 4 EDUARDO HERTZ
DANDINI VISCA MAXIMILIANO 4 BERNARDINO RIVADAVIA
SANTANDREU ALVARO 4 SPORTIVO BOMBAL
FINOS HORACIO 3 SPORTIVO BOMBAL
ACOSTA HERNAN DAVID 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ALEGRE RICARDO JESUS 3 SPORTING CLUB SOCIAL
SCOPPA FRANCO 3 C.A. ACEBAL
SUGLIANO AGUSTIN 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MONTENEGRO ESTEBAN TOMAS 3 C.A. PAZ
MACARI HENRI NAHUEL 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ZANINOVICH MANUEL 3 BERNARDINO RIVADAVIA
CARDINALE FRANCO MARTIN 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
AMICO RENZO 3 C.A. ACEBAL
BARRIOS FRANCO NICOLAS 3 CARRERAS ATLETIC CLUB
IBARRA RAUL MAXIMILIANO 3 CARRERAS ATLETIC CLUB
NARDONE LAUTARO 3 C.A. ACEBAL
LIUTI RODRIGO 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
CAPPELLETTI MATEO 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ESCOBAR JULIAN 3 C.A. ACEBAL
ARANDA LUCAS JOSE 3 SPORTIVO BOMBAL
CAMPITELLI FRANCO OSCAR 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
DEBASTO ENZO DAVID 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
ACUÑA GERONIMO 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BULZANI FACUNDO 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
VISCONTI NICO 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RAMIRES GASTON URIEL 3 EDUARDO HERTZ
DIAZ LUCIANO TOMAS 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
PIERMARINI PABLO 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
ALVA NICOLAS 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CARDOSO MARCOS 3 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
BASCIANO ALFANO LEONARDO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
MARINELLI NAHUEL HERNAN 2 C.A. PAZ
SOSA ULISES NAHUEL 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
SALDARI ALEJO 2 C.A. ACEBAL
BRESSAN ANDRES DAVID 2 SPORTING CLUB SOCIAL
RAMOS MAXIMILIANO 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
DEBASTO DANIEL 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
PINEDA JUAN IGNACIO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
GONZALEZ FERNANDO GABRIEL 2 SPORTING CLUB SOCIAL
RIQUEL NUÑEZ JUAN CRUZ 2 EDUARDO HERTZ
ZARICH FABRICIO 2 EDUARDO HERTZ
SACRAMONE PEDRO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
MOLINA RENZO LUCIANO 2 SPORTING CLUB SOCIAL
ALBASINI NICOLAS 2 C.A. PAZ
SABANES FERNANDO GABRIEL 2 EDUARDO HERTZ
GIMENEZ FRANCO 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ESCALADA ARIEL 2 EDUARDO HERTZ
DI FULVIO ESTEBAN 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
GIACINTI KEVIN G. 2 SPORTIVO BOMBAL
MOGGIA LEANDRO R. 2 OLIMPIA SANTA TERESA
BAEZ CESAR MATIAS 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RUIZ MATIAS 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
TABOADA MAZZUCCO TAHIEL 2 BERNARDINO RIVADAVIA
CACERES WALTER DANIEL 2 C.A. ACEBAL
TESTASECA JOEL MARTIN 2 EDUARDO HERTZ
ORIOLO LUCAS 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
SEBASTIANI FRANCO 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
DONES ANTONIO 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
PLASENCIA NICOLAS 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
PIAZZA LEANDRO M. 2 OLIMPIA SANTA TERESA
GAMALERO JOSE IGNACIO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ROMANO SANTIAGO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
AREVALO FEDERICO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
BALDUCCI HECTOR M. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
SIRI LEONARDO DAVID 1 SPORTING CLUB SOCIAL
PAULUCI SANTIAGO 1 SPORTIVO BOMBAL
MONTES DE OCA LAZARO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
BAEZ DARDO LEOPOLDO 1 EDUARDO HERTZ
DI MARTINO LEONEL 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
GIULLETTI GABRIEL 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
GIARDINI NABIL ALBERTO 1 EDUARDO HERTZ
ARANDA ALEXIS 1 SPORTIVO BOMBAL
STAFFORTE GINO 1 C.A. ACEBAL
BARRIOS FACUNDO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
BORELLO LEONEL IGNACIO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
LENCINA VALENTIN 1 BERNARDINO RIVADAVIA
FABIANI EDUARDO NICOLAS 1 BERNARDINO RIVADAVIA
ROMERO LUCIANO EZEQUIEL 1 EDUARDO HERTZ
DONNARI JOAQUIN ESTEBAN 1 C.GRAL SAN MARTIN
RAMUA JOSE M. 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BUITRON LISANDRO DAVID 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
GONZALEZ SANTIAGO JOEL 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
AMAYA CLAUDIO WILLIANS 1 C.GRAL SAN MARTIN
PAOLETTI JUAN MANUEL 1 C.GRAL SAN MARTIN
ECHEVARRIA FACUNDO 1 SPORTIVO BOMBAL
SALINAS AGUSTIN ALEJANDRO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
OCAMPO LUCAS GABRIEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
BRAVO LAUREANO ANDRES 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
MANRIQUE MANUEL 1 C.A. PAZ
TIBALDI LEONIDAS 1 SPORTIVO BOMBAL
VIÑAS IMANOL 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
RIGUETTO BRUNO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
IRIGOYEN MARCOS IGNACIO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
SOSA MARTIN ADRIAN 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
RICI MAXIMILIANO ARIEL 1 C.A. PAZ
LLANOS BRIAN MANUEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
MONZON ERIC MARTIN 1 C.GRAL SAN MARTIN
ROSELLO LUCIO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
GONZALEZ AGUSTIN 1 BERNARDINO RIVADAVIA
HUBER PUERTA DENIS JOEL 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
SANTOLERI MAURICIO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
ZABALLA IVAN EZEQUIEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
MARTINEZ JUAN IGNACIO 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
DI CARLO MARCOS 1 EDUARDO HERTZ
NARDIS ALEJO ALEXANDER 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
TRAVASSI ROMAN 1 C.A. ACEBAL
SOLARES TIAGO 1 C.GRAL SAN MARTIN
DEL GROSSO ALAN AGUSTIN 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
TULIAN JUAN P. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
LENTI CARLOS MANUEL 1 C.A. PAZ
PALLE JUAN CRUZ 1 BERNARDINO RIVADAVIA
VILLALBA ABRAHAN FEDERICO 1 C.GRAL SAN MARTIN
MARTINEZ ELOY 1 C.A. PAZ
BORRACCI BRIAN DAVID 1 C.A. PAZ
VALDATA JUAN MANUEL 1 SPORTIVO BOMBAL
GRECO MAURO ANDRES 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
NUÑEZ FRANCISCO 1 C.GRAL SAN MARTIN
BIANCOTTI TOMAS 1 C.A. PAZ
RIBERO EMILIANO 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
D'ANGELO JUAN CRUZ 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
CANTARINI JUAN EMILIO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ALBORNOZ BRIAN JAVIER 1 C.A. ACEBAL
SALINAS WALTER D. 1 OLIMPIA SANTA TERESA
VELAZQUEZ JOAQUIN MARIANO 1 C.A. PAZ
VELAZQUEZ JONATAN GUILLERMO 1 C.A. PAZ
ROMANO DAMIAN RAFAEL 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
STAMPELLA DINO 1 SPORTIVO BOMBAL
MAYAN AGUSTIN 1 SPORTIVO BOMBAL
MONZON BRUNO 1 SPORTING CLUB SOCIAL
MEDICINA PABLO CESAR 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
RUIZ EZEQUIEL 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CARDINALE RENZO ADRIAN 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MARONE AGUSTIN 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
AGUIRRE HORACIO DANIEL 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
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