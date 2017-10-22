Datos oficiales elecciones 2017, cargo Presidente Comunal Departamento Constitución

DATOS OFICIALES ELECCIONES 2017
CARGO: PRESIDENTE COMUNAL DPTO. CONSTITUCIÓN
PAVÓN: JOSE A. LOPEZ;
EMPALME: RAUL BALLEJOS;
THEOBALD: ÁNGEL PAOLUCCI;
RUEDA: PABLO RISSO;
GODOY: HECTOR CARUSO;
LA VANGUARDIA: JUAN BRUSA;
CEPEDA: JOSÉ GIUSEPPONI;
J. B. MOLINA: CLAUDIO LIPORI;
GENERAL GELLY: MARCELA DEL PUERTO;
CAÑADA RICA: OSCAR FERNÁNDEZ;
SARGENTO CABRAL: RUBÉN RESCHINI;
PEYRANO: NESTOR CANTONI;
SANTA TERESA: JAVIER MENOTTI;
PAVÓN ARRIBA: WALTER BASTIANELLI;
MÁXIMO PAZ: IVAN CAMATS;
ALCORTA: RUBÉN RANZUGLIA;
JUNCAL: MARCO STRIFEZZA;
BOMBAL: CARLOS GABBI;
VILLA CONSTITUCIÓN: CATEGORÍA A CONCEJAL LETICIA PIERETTI, GONZALO CRISTINI, ALEJANDRINA BORGATTA Y FEDERICO LARRAÑAGA.
EMPALME: RAUL BALLEJOS;
THEOBALD: ÁNGEL PAOLUCCI;
RUEDA: PABLO RISSO;
GODOY: HECTOR CARUSO;
LA VANGUARDIA: JUAN BRUSA;
CEPEDA: JOSÉ GIUSEPPONI;
J. B. MOLINA: CLAUDIO LIPORI;
GENERAL GELLY: MARCELA DEL PUERTO;
CAÑADA RICA: OSCAR FERNÁNDEZ;
SARGENTO CABRAL: RUBÉN RESCHINI;
PEYRANO: NESTOR CANTONI;
SANTA TERESA: JAVIER MENOTTI;
PAVÓN ARRIBA: WALTER BASTIANELLI;
MÁXIMO PAZ: IVAN CAMATS;
ALCORTA: RUBÉN RANZUGLIA;
JUNCAL: MARCO STRIFEZZA;
BOMBAL: CARLOS GABBI;
VILLA CONSTITUCIÓN: CATEGORÍA A CONCEJAL LETICIA PIERETTI, GONZALO CRISTINI, ALEJANDRINA BORGATTA Y FEDERICO LARRAÑAGA.
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