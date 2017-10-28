Liga Deportiva del Sur, 3 final del octogonal segunda división (suspendida por agresión al arbitro)

LDDS 2017 - SEGUNDA DIVISIÓN
3° FINAL DEL OCTOGONAL (VIERNES 27/10)
PARTIDO SUSPENDIDO POR AGRESIÓN AL ARBITRO
3° FINAL DEL OCTOGONAL (VIERNES 27/10)
PARTIDO SUSPENDIDO POR AGRESIÓN AL ARBITRO
ATLÉTICO ACEBAL (0)-(1) LOS ANDES
GOL: JUAN IGNACIO RIGUETTO (LA)
EXPULSADO: GUILLERMO KOSINSKI (AA)
ARBITRO: NAHUEL FRANCO
GOL: JUAN IGNACIO RIGUETTO (LA)
EXPULSADO: GUILLERMO KOSINSKI (AA)
ARBITRO: NAHUEL FRANCO
INCIDENCIA: SUSPENDIDO A LOS 22' PT POR AGRESIÓN DEL JUGADOR EXPULSADO AL ARBITRO DEL ENCUENTRO
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