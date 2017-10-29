Liga Venadense Pre Semifinales

➡ GANABA BELGRANO FBC, CUANDO SUSPENDIERON EL PARTIDO POR AGRESIÓN A SAYAVEDRA (GB).
➡ EL MIÉRCOLES, RIVADAVIA LE HABÍA GANADO A STUDEBAKER, EN EL COLOSO.
➡ POR LA PROMOCIÓN, SAN MARTÍN DE CHOVET VENCIÓ A SPORTSMAN.
➡ SAN JORGE Y RACING DE TEODELINA EMPATARON EN CARMEN, POR LA OTRA PROMOCIÓN.
➡ EN CUARTA ESPECIAL "A", PUEYRREDÓN Y NEWBERY (VT) GANARON EN LA IDA.
📋 RESULTADOS PRESEMIFINALES (IDA)
⬆ UNIÓN Y CULTURA: 2 (G. Méndez y G. Pomiro)
⬇ JORGE NEWBERY (VT): 1 (J. Salguero)
BELGRANO FBC: 1 (L. Tardini)
GENERAL BELGRANO: 0
*Suspendido por agresión a Ezequiel Sayavedra (GB)
⬆ SP. RIVADAVIA: 1 (Matías Roldán)
⬇ STUDEBAKER: 0
📋 RESULTADOS PROMOCIONES (IDA)
↔ SAN JORGE: 1 (F. Urquiza)
↔ RACING CLUB: 1 (J. Sarulyte)
⬆ SAN MARTÍN: 1 (G. Saliaderre)
⬇ SPORTSMAN: 0
📋 SEMIFINALES CUARTA ESPECIAL (IDA)
J. PUEYRREDÓN 2 - UNIÓN Y CULTURA 0
TEODELINA FBC 1 - JORGE NEWBERY (VT) 3
📸 COBERTURA
Matias Menconi
Alberto Carmana
Alejandro Andres Ruiz
Martin Luis Rodriguez
Puro Ascenso
Omar Lamarchesina
💻 PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA
Gustavo Búffalo Brianza
📻 PRODUCCIÓN GENERAL
Martín Ramells II
FM DaLe! Venado Tuerto
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