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Liga Venadense Pre Semifinales

domingo, 29 de octubre de 2017 | 21:19

➡ VICTORIA DE UNIÓN Y CULTURA FRENTE A JORGE NEWBERY (VT) EN MURPHY, BAJO UNA LLUVIA TORRENCIAL.
➡ GANABA BELGRANO FBC, CUANDO SUSPENDIERON EL PARTIDO POR AGRESIÓN A SAYAVEDRA (GB).
➡ EL MIÉRCOLES, RIVADAVIA LE HABÍA GANADO A STUDEBAKER, EN EL COLOSO.
➡ POR LA PROMOCIÓN, SAN MARTÍN DE CHOVET VENCIÓ A SPORTSMAN.
➡ SAN JORGE Y RACING DE TEODELINA EMPATARON EN CARMEN, POR LA OTRA PROMOCIÓN.
➡ EN CUARTA ESPECIAL "A", PUEYRREDÓN Y NEWBERY (VT) GANARON EN LA IDA.


📋 RESULTADOS PRESEMIFINALES (IDA)
⬆ UNIÓN Y CULTURA: 2 (G. Méndez y G. Pomiro)
⬇ JORGE NEWBERY (VT): 1 (J. Salguero)

BELGRANO FBC: 1 (L. Tardini)
GENERAL BELGRANO: 0
*Suspendido por agresión a Ezequiel Sayavedra (GB)

⬆ SP. RIVADAVIA: 1 (Matías Roldán)
⬇ STUDEBAKER: 0

📋 RESULTADOS PROMOCIONES (IDA)
↔ SAN JORGE: 1 (F. Urquiza)
↔ RACING CLUB: 1 (J. Sarulyte)

⬆ SAN MARTÍN: 1 (G. Saliaderre)
⬇ SPORTSMAN: 0

📋 SEMIFINALES CUARTA ESPECIAL (IDA)
 J. PUEYRREDÓN 2 - UNIÓN Y CULTURA 0
 TEODELINA FBC 1 - JORGE NEWBERY (VT) 3

📸 COBERTURA
Matias Menconi
Alberto Carmana
Alejandro Andres Ruiz
Martin Luis Rodriguez
Puro Ascenso
Omar Lamarchesina

💻 PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA
Gustavo Búffalo Brianza

📻 PRODUCCIÓN GENERAL
Martín Ramells II
FM DaLe! Venado Tuerto

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