SE ESTÁ GESTIONANDO TAMBIÉN EL WIFI ABIERTO y ESPERAMOS PODER LLEVARLO A CABO PRONTO.
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Santa Teresa " El Estado Solar"
jueves, 19 de octubre de 2017 | 11:41
DESPUÉS DE HABER PRESENTADO EL PROYECTO, CONSEGUIDO SU APROBACIÓN Y CONTAR CON EL DINERO ESTAMOS EN CONDICIONES DE INFORMAR QUE ENTRE LUNES Y MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA SE ESTARÁ COLOCANDO EN NUESTRA PLAZA “EL ESTADO SOLAR” QUE PROVEERÁ A LOS VISITANTES DE AGUA CALIENTE Y CARGA PARA EL CELULAR.
SE ESTÁ GESTIONANDO TAMBIÉN EL WIFI ABIERTO y ESPERAMOS PODER LLEVARLO A CABO PRONTO.
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