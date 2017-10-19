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Santa Teresa " El Estado Solar"

jueves, 19 de octubre de 2017 | 11:41

DESPUÉS DE HABER PRESENTADO EL PROYECTO, CONSEGUIDO SU APROBACIÓN Y CONTAR CON EL DINERO ESTAMOS EN CONDICIONES DE INFORMAR QUE ENTRE LUNES Y MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA SE ESTARÁ COLOCANDO EN NUESTRA PLAZA “EL ESTADO SOLAR” QUE PROVEERÁ A LOS VISITANTES DE AGUA CALIENTE Y CARGA PARA EL CELULAR.
SE ESTÁ GESTIONANDO TAMBIÉN EL WIFI ABIERTO y ESPERAMOS PODER LLEVARLO A CABO PRONTO.
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