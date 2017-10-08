Torneo del Sur 2017 resultados (sábado 7/10)

TORNEO DEL SUR 2017
RESULTADOS (SABADO 07/10)
RESULTADOS (SABADO 07/10)
FUTBOL FEMENINO - FINAL DE IDA
ATLETICO ELORTONDO (0)-(0) NUEVO ALBERDI
ATLETICO ELORTONDO (0)-(0) NUEVO ALBERDI
RESERVA ESPECIAL - FINAL DE IDA
BOMBAL JUNIORS (3)-(1) INDEPENDIENTE FC
BOMBAL JUNIORS (3)-(1) INDEPENDIENTE FC
FUTBOL SENIOR - CUARTOS DE FINAL
FIRMAT FBC (3)-(1) NUEVO ALBERDI
BOMBAL JUNIORS (0)-(0) INDEPENDIENTE FC
PENALES: GANO INDEPENDIENTE FC 6-5
FIRMAT FBC (3)-(1) NUEVO ALBERDI
BOMBAL JUNIORS (0)-(0) INDEPENDIENTE FC
PENALES: GANO INDEPENDIENTE FC 6-5
PROXIMOS PARTIDOS (SABADO 14/10):
FUTBOL FEMENINO - FINAL DE VUELTA:
NUEVO ALBERDI vs ATLETICO ELORTONDO
NUEVO ALBERDI vs ATLETICO ELORTONDO
RESERVA ESPECIAL - FINAL DE VUELTA:
INDEPENDIENTE FC vs BOMBAL JUNIORS
INDEPENDIENTE FC vs BOMBAL JUNIORS
FUTBOL SENIOR - SEMIFINALES DE IDA:
INDEPENDIENTE FC vs HUGHES FBC
FIRMAT FBC vs BLANCO Y NEGRO
INDEPENDIENTE FC vs HUGHES FBC
FIRMAT FBC vs BLANCO Y NEGRO
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