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Torneo del Sur 2017 resultados (sábado 7/10)

domingo, 8 de octubre de 2017 | 21:25

TORNEO DEL SUR 2017
RESULTADOS (SABADO 07/10)
FUTBOL FEMENINO - FINAL DE IDA
ATLETICO ELORTONDO (0)-(0) NUEVO ALBERDI
RESERVA ESPECIAL - FINAL DE IDA
BOMBAL JUNIORS (3)-(1) INDEPENDIENTE FC
FUTBOL SENIOR - CUARTOS DE FINAL
FIRMAT FBC (3)-(1) NUEVO ALBERDI
BOMBAL JUNIORS (0)-(0) INDEPENDIENTE FC
PENALES: GANO INDEPENDIENTE FC 6-5
PROXIMOS PARTIDOS (SABADO 14/10):
FUTBOL FEMENINO - FINAL DE VUELTA:
NUEVO ALBERDI vs ATLETICO ELORTONDO
RESERVA ESPECIAL - FINAL DE VUELTA:
INDEPENDIENTE FC vs BOMBAL JUNIORS
FUTBOL SENIOR - SEMIFINALES DE IDA:
INDEPENDIENTE FC vs HUGHES FBC
FIRMAT FBC vs BLANCO Y NEGRO

Fuente: 
Leandro Stampella
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