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Llega a Pergamino el 1er encuentro juvenil de mujeres en el deporte

viernes, 24 de noviembre de 2017 | 20:51


Este sábado 25 y domingo 26 de noviembre se realiza el 1er. encuentro juvenil de mujeres en el deporte en el club Viajantes de Pergamino

ACTIVIDADES DEPORTIVAS SUB 14, 16 Y 18

Zumba para todos – Cantantes en vivo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“UNA PELOTA DE CUENTOS” DE AGUSTÍN SIDOTI

Cronograma

SABADO 25 DE NOVIEMBRE

13 HS APERTURA: INICIO COMPETENCIA DEPORTIVA/ CLUB VIAJANTES (GUSTAVO COCHET N°158 CALLE 12 Y RUTA 188)

14 HS PRESENTACIÓN DEL LIBRO “UNA PELOTA DE CUENTOS” DE AGUSTÍN SIDOTO
A 18HS TALLER: EL DEPORTE,¿ CON PERSPECTIVA DE GÉNERO? MUJERES JÓVENES EJERCITANDO

18 HS DISERTACIÓN SOBRE GESTIÓN DEPORTIVA (DIRIGENTES Y ENTRENADORES)

BRINDADO POR LA CONSULTURA & CAPACITADORA Deportiva BVS.

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE

10 HS TORNEOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS

10 HS PERIORIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO( JUGADORAS,ENTRNADORES Y PUBLICO EN GRAL.)

BRINDADO POR LA CONSULTORA & CAPACITADORA Deportiva BVS

13 HS ACTIVIDADES CULTURALES

14 HS A 16 HS TALLER “ SOBERANÍA ALIMENTARIA “ SABEMOS QUÉ COMEMOS”

17 HS CIERRE “CEREMONIA DE PREMIACIÓN”

Fuente: pergaminoverdad
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