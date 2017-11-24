Llega a Pergamino el 1er encuentro juvenil de mujeres en el deporte

Este sábado 25 y domingo 26 de noviembre se realiza el 1er. encuentro juvenil de mujeres en el deporte en el club Viajantes de Pergamino
ACTIVIDADES DEPORTIVAS SUB 14, 16 Y 18
Zumba para todos – Cantantes en vivo.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“UNA PELOTA DE CUENTOS” DE AGUSTÍN SIDOTI
Cronograma
SABADO 25 DE NOVIEMBRE
13 HS APERTURA: INICIO COMPETENCIA DEPORTIVA/ CLUB VIAJANTES (GUSTAVO COCHET N°158 CALLE 12 Y RUTA 188)
14 HS PRESENTACIÓN DEL LIBRO “UNA PELOTA DE CUENTOS” DE AGUSTÍN SIDOTO
A 18HS TALLER: EL DEPORTE,¿ CON PERSPECTIVA DE GÉNERO? MUJERES JÓVENES EJERCITANDO
18 HS DISERTACIÓN SOBRE GESTIÓN DEPORTIVA (DIRIGENTES Y ENTRENADORES)
BRINDADO POR LA CONSULTURA & CAPACITADORA Deportiva BVS.
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE
10 HS TORNEOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS
10 HS PERIORIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO( JUGADORAS,ENTRNADORES Y PUBLICO EN GRAL.)
BRINDADO POR LA CONSULTORA & CAPACITADORA Deportiva BVS
13 HS ACTIVIDADES CULTURALES
14 HS A 16 HS TALLER “ SOBERANÍA ALIMENTARIA “ SABEMOS QUÉ COMEMOS”
17 HS CIERRE “CEREMONIA DE PREMIACIÓN”
Fuente: pergaminoverdad
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