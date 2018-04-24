Liga Campesina, Boletín oficial N° 2

LIGA CAMPESINA
BOLETIN Nº2
DIVISIÓN PRIMERA
BOLETIN Nº2
DIVISIÓN PRIMERA
PIÑERO F.C. 1
GOLES:
MIGLIOZZI GUSTAVO
AMONESTADOS:
BENITEZ WALTER
PRIETO KEVIN JOEL
ANTELO AXEL DAVID
GOLES:
MIGLIOZZI GUSTAVO
AMONESTADOS:
BENITEZ WALTER
PRIETO KEVIN JOEL
ANTELO AXEL DAVID
C. 78 LA VANGUARDIA 1
GOLES:
GOMEZ DIEGO
AMONESTADOS:
PAPALEO EMANUEL
BERON MATIAS
DIODATI LUCIANO
RASTELLI JULIAN
ARBITRO: DE CRUZ
__________________________________________________
GOLES:
GOMEZ DIEGO
AMONESTADOS:
PAPALEO EMANUEL
BERON MATIAS
DIODATI LUCIANO
RASTELLI JULIAN
ARBITRO: DE CRUZ
__________________________________________________
INDTE. SGTO CABRAL 1
GOLES:
DESTEFANO PABLO
AMONESTADOS:
CONTRERAS ALEJANDRO MAGNO
VITTORI IGNACIO
MEONIZ FERNANDO
EXPULSADO:
ROJAS NAHUEL UNA FECHA (1) ART. 101 A
GOLES:
DESTEFANO PABLO
AMONESTADOS:
CONTRERAS ALEJANDRO MAGNO
VITTORI IGNACIO
MEONIZ FERNANDO
EXPULSADO:
ROJAS NAHUEL UNA FECHA (1) ART. 101 A
INDTE. STA. TERESA 0
GOLES:
AMONESTADOS:
MIRANDA LEONARDO
VICTOR RICARDO
HERMOSID LEANDRO
ARBITRO: DOMINGUEZ
___________________________________________________
GOLES:
AMONESTADOS:
MIRANDA LEONARDO
VICTOR RICARDO
HERMOSID LEANDRO
ARBITRO: DOMINGUEZ
___________________________________________________
ATLETICO PAVÓN 2
GOLES:
LASCA JESUS (2)
AMONESTADOS:
RAMIREZ ABEL
RECALDE ALEJANDRO
PANERO MAURO
GOLES:
LASCA JESUS (2)
AMONESTADOS:
RAMIREZ ABEL
RECALDE ALEJANDRO
PANERO MAURO
SPORTIVO GODOY 2
GOLES:
VEGA BRUNO (2)
AMONESTADOS:
RODRIGUEZ NICOLAS
PEROTTI JONATAN
VEGA BRUNO
CIANCIO EMILIANO
EXPULSADOS:
PEREYRA JONATAN DOS FECHAS (2) ART. 102 A
ARBITRO: MENJIBAR
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
GOLES:
VEGA BRUNO (2)
AMONESTADOS:
RODRIGUEZ NICOLAS
PEROTTI JONATAN
VEGA BRUNO
CIANCIO EMILIANO
EXPULSADOS:
PEREYRA JONATAN DOS FECHAS (2) ART. 102 A
ARBITRO: MENJIBAR
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
DIVISION RESERVA
PIÑERO F.C. 2
GOLES:
PEREYRA CARLOS GABRIEL
MIÑO JOSE ANTONIO
AMONESTADOS:
PEREYRA CARLOS GABRIEL
BECERRA LUCAS
DIAZ HUGO ALBERTO
EXPULSADO:
CORRALES BRANDON AGUSTIN
GOLES:
PEREYRA CARLOS GABRIEL
MIÑO JOSE ANTONIO
AMONESTADOS:
PEREYRA CARLOS GABRIEL
BECERRA LUCAS
DIAZ HUGO ALBERTO
EXPULSADO:
CORRALES BRANDON AGUSTIN
C. 78 LA VANGUARDIA 2
GOLES:
CAÑETE GONZALO
SOSA GABRIEL
AMONESTADOS:
AGUIAR DENIS
MALAQUIA SEBASTIAN
ARBITRO: FERREYRA
___________________________________________________
GOLES:
CAÑETE GONZALO
SOSA GABRIEL
AMONESTADOS:
AGUIAR DENIS
MALAQUIA SEBASTIAN
ARBITRO: FERREYRA
___________________________________________________
ATLETICO PAVÓN 1
GOLES:
ZARZA GASTON
AMONESTADOS:
ZARZA GASTON
PONCE MATIAS
SANCHEZ KEVIN
EXPULSADOS:
PERI AUGUSTO DOS FECHAS (2) ART. 105 A
ASPLANATO GUSTAVO TRES FECHAS (3) ART. 103 A
GOLES:
ZARZA GASTON
AMONESTADOS:
ZARZA GASTON
PONCE MATIAS
SANCHEZ KEVIN
EXPULSADOS:
PERI AUGUSTO DOS FECHAS (2) ART. 105 A
ASPLANATO GUSTAVO TRES FECHAS (3) ART. 103 A
SPORTIVO GODOY 0
GOLES:
AMONESTADOS:
BRITE FRANCO
MONTES ALEJANDRO
BATISTUTTI ALEJANDRO
MARTINES JOSE LUIS
MINCONE PABLO
EXPULSADOS:
MINCONE MARIO UNA FECHA (1) ART 201 A
ARBITRO: JUAREZ
__________________________________________________
GOLES:
AMONESTADOS:
BRITE FRANCO
MONTES ALEJANDRO
BATISTUTTI ALEJANDRO
MARTINES JOSE LUIS
MINCONE PABLO
EXPULSADOS:
MINCONE MARIO UNA FECHA (1) ART 201 A
ARBITRO: JUAREZ
__________________________________________________
INDTE. SAGTO CABRAL 2
GOLES:
SALVATORE FEDERICO 2
AMONESTADOS:
CACERES ENZO
DIAZ RODRIGO
MALDONADO JULIAN
EXPULSADOS:
REYNA JONATAN DOS FECHAS (2) ART. 102 A
GOLES:
SALVATORE FEDERICO 2
AMONESTADOS:
CACERES ENZO
DIAZ RODRIGO
MALDONADO JULIAN
EXPULSADOS:
REYNA JONATAN DOS FECHAS (2) ART. 102 A
INDTE. STA. TERESA 0
GOLES:
AMONESTADOS:
GIRY NATANAEL
ROSSI OMAR
ALCARAZ MATIAS
ALCARAZ GULLERMO
ARBITRO: ALVAREZ
GOLES:
AMONESTADOS:
GIRY NATANAEL
ROSSI OMAR
ALCARAZ MATIAS
ALCARAZ GULLERMO
ARBITRO: ALVAREZ
0 comentarios:
Cuéntanos lo que estás pensando