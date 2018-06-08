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Liga Campesina, tabla de posiciones

viernes, 8 de junio de 2018 | 19:29

TABLA POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN
INDEPENDIENTE SGTO. CABRAL 11
ATLETICO PAVON 8
SPORTIVO GODOY 6
INDEPENDIENTE STA TERESA 6
CAMPEONES del 78 (LA VANGUARDIA) 5
PIÑERO F.C. 3
TABLA POSICIONES DIVISIÓN RESERVA
ATLETICO PAVON 13
INDEPENDIENTE SGTO. CABRAL 8
SPORTIVO GODOY 6
CAMPEONES del 78 (LA VANGUARDIA) 6
PIÑERO F.C. 3
INDEPENDIENTE STA TERESA 2

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