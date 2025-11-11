La CGT eligió a su nueva conducción

La Confederación General del Trabajo (CGT) renovó este miércoles sus autoridades y eligió otra vez a una conducción tripartita. El nuevo triunvirato estará a cargo de Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Octavio Argüello (Sindicato de Camioneros). Los tres son de raíz moyanista, aunque Sola reporta desde hace tiempo a “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y Jerónimo a los autodenominados “independientes” (UOCRA, UPCN y otros).

Así lo definieron los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras, donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto; a Osvaldo Lobato, de la UOM, como secretario gremial; y a Héctor Daer como secretario de Interior.

Tras intensas discusiones, la CGT volvió a optar por un triunvirato en su cúpula sindical para los próximos cuatro años y descartó la propuesta de Luis Barrionuevo de un líder único.

La nueva conducción, con mandato por cuatro años, tendrá un rol central en la discusión por la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei.





Fuente: eltigredepapel.com