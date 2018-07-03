LDDS 2018, boletín oficial N° 22

BOLETIN OFICIAL Nº 22 / 2018
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1ª FECHA – TORNEO CLAUSURA – DIVISIONES MAYORES TORNEO OFICIAL – COPA SATURNI S.A
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 1
GOLEADOR/S:
31458907 FERRARI MAURICIO ADRIAN 1
AMONESTADO/S:
40121179 CERPA LEONARDO GABRIEL
37817287 RUIZ EZEQUIEL
SUSPENDIDO/S:
BERNARDINO RIVADAVIA 1
GOLEADOR/S:
36765637 ZANINOVICH JUAN 1
AMONESTADO/S:
37573727 MORAN LUCIANO ARIEL
31789528 SAAVEDRA PABLO EDUARDO
30792605 SILVA VIERA RUBEN CESAR
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: LUCIANO CONTRERAS
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A. ACEBAL 3
GOLEADOR/S:
36189848 COLAZO ADRIAN GASTON 3
AMONESTADO/S:
38900066 GARCIA ALAN SERGIO
37279598 CAÑETE MARCELO DANIEL
38725360 CIARROCCHI JUAN CRUZ
SUSPENDIDO/S:
C.A. PAZ 1
GOLEADOR/S:
31833243 VICENTE RODRIGO ALFREDO 1
AMONESTADO/S:
39371382 DI MARTINO FABRIZIO
40118792 GUTIERREZ ELIAS
SUSPENDIDO/S:
37238982 GOTTE LUIS GASTON. TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/1
ARBITRO: LUCIANO CALCATERRA
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
EDUARDO HERTZ 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
37455328 LIBERTI FEDERICO
36210375 RUCCI YAIR
SUSPENDIDO/S:
FIRMAT FOTBALL CLUB 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
27772186 MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: RODRIGO VIDAL
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
SPORTIVO BOMBAL 1
GOLEADOR/S:
40587348 ARANDA CRISTIAN NAHUEL 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
OLIMPIA SANTA TERESA 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
32803386 DOMINGUEZ ALAN LEONARDO
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
SPORTING CLUB SOCIAL 1
GOLEADOR/S:
35585590 TILIO DARIO MARTIN 1
AMONESTADO/S:
35585590 TILIO DARIO MARTIN
42033356 AGUIAR ISAIAS MARTIN
31840567 LUCINI ERNESTO RAUL
41790860 LOFREDO LAUTARO MIGUEL
SUSPENDIDO/S:
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 1
GOLEADOR/S:
34173603 BOMBA MATIAS 1
AMONESTADO/S:
39687301 BLAS MIGUEL
29452663 CARDINALE FACUNDO
42770224 FABIANI FACUNDO
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: MARTIN ALANIZ
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PRIMERA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 1
GOLEADOR/S:
40118712 GIULLETTI GABRIEL 1
AMONESTADO/S:
35198619 BUSSO MAURICIO GUILLERMO
39687306 MINGUEZ JOAQUIN
39371400 GRECO MAURO ANDRES
32780221 RAMIREZ MIGUEL ANGEL
31534900 SACRAMONE SEBASTIAN RAUL
SUSPENDIDO/S:
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 1
GOLEADOR/S:
39566424 BAEZ CESAR MATIAS 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
35339959 BLANCO ALEXIS SAUL. UNA (1) FECHA, ART. 207
36607323 LUGO ALEXIS SALVADOR, TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/3
ARBITRO: MARTIN GRASSO
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 1
GOLEADOR/S:
40121009 BUSTOS CABRERA LUCIANO ISRAEL 1
AMONESTADO/S:
37403724 TOSELLO LATINI LUCAS
38902680 TARDINI FRANCO NICOLAS
SUSPENDIDO/S:
BERNARDINO RIVADAVIA 1
GOLEADOR/S:
37403680 DANDINI VISCA MAXIMILIANO 1
AMONESTADO/S:
42704981 GAITIERI AUGUSTO NICOLAS
39688795 ELEONORI ALEJANDRO
39951357 PENDINO DANTE
40363063 ZANINOVICH MANUEL
43599731 VEGA OSCAR
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: FRANCO MARTIN
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A. ACEBAL 3
GOLEADOR/S:
41947416 ESCOBAR JULIAN 1
40278428 GOMEZ MATIAS HONORIO 1
43167991 PALMIERI JOAQUIN JOEL 1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
C.A. PAZ 2
GOLEADOR/S:
43644437 VELAZCO MIGUEL ANGEL 1
40363036 BANDUINI SANTIAGO EMANUEL 1
AMONESTADO/S:
42560206 MONTENEGRO ESTEBAN TOMAS
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: ROBERTO GILARDI
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
EDUARDO HERTZ 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
34716469 PUCCI ELIANO
SUSPENDIDO/S:
FIRMAT FOTBALL CLUB 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: GERMAN MEY
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
SPORTIVO BOMBAL 2
GOLEADOR/S:
39454321 FINOS HORACIO 1
40452703 GALLEANO FEDERICO IVAN 1
AMONESTADO/S:
42531589 BUDASSI LUCAS
40452703 GALLEANO FEDERICO IVAN
SUSPENDIDO/S:
OLIMPIA SANTA TERESA 3
GOLEADOR/S:
41731675 RIOS MAXIMILIANO 1
44307033 KLOSTER BRAITON ELIAN 1
41490359 CAVALLOTTI VALENTIN 1
AMONESTADO/S:
39814798 DAVINA RODRIGO
41160597 PIAZZA LEANDRO M.
41490392 GALLUCCI BENJAMIN ANDRES
33594412 SULLI ADRIAN H.
42866615 ERMOSID NAHUEL ELIAS
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: LEANDRO FOGLIATI
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
SPORTING CLUB SOCIAL 2
GOLEADOR/S:
39503000 MIGLIORELLI AGUSTIN 2
AMONESTADO/S:
40452147 BERNAL JONATAN GASTON
44062734 BARRIOS PABLO ARIEL
39503000 MIGLIORELLI AGUSTIN
40452165 OCAMPO JONATAN EZEQUIEL
SUSPENDIDO/S:
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
44766383 CANZANI JANO IVAN
41904671 ACOSTA HERNAN DAVID
44766384 CANZANI THIAGO DAVID
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: IVAN AVILA
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SEGUNDA DIVISION FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
40118717 MOYANO FRANCO
42559966 GAMBINI VALENTIN JESUS
SUSPENDIDO/S:
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 2
GOLEADOR/S:
43234831 ARMANI GINO SANTOS 1
39454066 CAMPITELLI FRANCO OSCAR 1
AMONESTADO/S:
42530754 MILANESI SANTIAGO NICOLAS
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: DANIEL MEDORI
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 35198619 BUSSO MAURICIO GUILLERMO
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 38981896 BENEDETTI BRUNO
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 32507998 SOSA PABLO ALEJANDRO
C.A. ACEBAL 41634728 CASTAGNOLA FELIPE
C.A. ACEBAL 39049603 MASSETANI JULIAN DANIEL
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 38902522 CIMINO JOAQUIN ANDRES
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 37403724 TOSELLO LATINI LUCAS
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 32899471 BUSTAMANTE LEANDRO ARIEL
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 33596592 SOLJAN JORGE GABRIEL
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 41085887 RICARDO JUAN MARCELO
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 29276540 JUNCO DIEGO DANIEL
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 38902680 TARDINI FRANCO NICOLAS
BERNARDINO RIVADAVIA 37903930 LUPORINI GUSTAVO MANUEL
BERNARDINO RIVADAVIA 40363063 ZANINOVICH MANUEL
BERNARDINO RIVADAVIA 37573726 MORAN NICOLAS EUGENIO
BERNARDINO RIVADAVIA 40363057 RODRIGUEZ AMADEO
BERNARDINO RIVADAVIA 31789528 SAAVEDRA PABLO EDUARDO
BERNARDINO RIVADAVIA 30792605 SILVA VIERA RUBEN CESAR
EDUARDO HERTZ 39566418 RIQUEL NUÑEZ JUAN CRUZ
EDUARDO HERTZ 43715902 DI CARLO MARCOS
OLIMPIA SANTA TERESA 38977536 DELL'ARCIPRETE LUCIO DARIO
OLIMPIA SANTA TERESA 39814798 DAVINA RODRIGO
OLIMPIA SANTA TERESA 39814771 CAVALLOTTI ULISES
SPORTIVO BOMBAL 33538232 BONIFAZI LEONEL MATIAS
SPORTIVO BOMBAL 40452781 GRAGLIA TOBIAS NICOLAS
SPORTIVO BOMBAL 44062738 MEDINA DARDO LEONEL
FIRMAT FOTBALL CLUB 44063765 GATICA OCTAVIO NICOLAS
FIRMAT FOTBALL CLUB 27772186 MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID
FIRMAT FOTBALL CLUB 38902695 HOYO MATIAS
FIRMAT FOTBALL CLUB 41635975 CARRANZA ARIEL JESUS
FIRMAT FOTBALL CLUB 41085811 CHIARA ALEXIS GABRIEL
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 39566424 BAEZ CESAR MATIAS
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 41656633 CURBELO JUAN MARTIN
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 31788770 AVANZINI MARIANO MIGUEL FIDEL
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 40452124 FARRE ALEJO
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 41731669 VENTURINI MAURO
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 40118727 RIGUETTO FRANCO
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 42332219 ZANCOCCHIA LUCAS BLAS
SPORTING CLUB SOCIAL 35583822 COFONE PABLO ANGEL
SPORTING CLUB SOCIAL 42033367 BECARIA MICAIAS
SPORTING CLUB SOCIAL 39454096 PERUCCI JUAN MARIA
SPORTING CLUB SOCIAL 40452178 LLANOS BRIAN MANUEL
C.GRAL SAN MARTIN 40617393 CEVALLO TOMAS
C.GRAL SAN MARTIN 33465324 FERMANI JULIAN
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NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 40118717 MOYANO FRANCO
C.A. PAZ 40118792 GUTIERREZ ELIAS
SPORTIVO BOMBAL 42531589 BUDASSI LUCAS
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 39687301 BLAS MIGUEL
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 41904671 ACOSTA HERNAN DAVID
SPORTING CLUB SOCIAL 41790860 LOFREDO LAUTARO MIGUEL
SPORTING CLUB SOCIAL 40452165 OCAMPO JONATAN EZEQUIEL
SPORTING CLUB SOCIAL 31840567 LUCINI ERNESTO RAUL
SPORTING CLUB SOCIAL 42033356 AGUIAR ISAIAS MARTIN
SPORTING CLUB SOCIAL 35585590 TILIO DARIO MARTIN
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REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 02/07/2018
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: LUCIANI RUBEN
VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL
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TABLAS DE POSICIONES
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1ª DIVISION – TORNEO CLAUSURA
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NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF
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C.A. ACEBAL 1 1 0 0 3 3 1 2
SPORTIVO BOMBAL 1 1 0 0 3 1 0 1
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 1 0 1 0 1 1 1 0
BERNARDINO RIVADAVIA 1 0 1 0 1 1 1 0
SPORTING CLUB SOCIAL 1 0 1 0 1 1 1 0
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 1 0 1 0 1 1 1 0
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 1 0 1 0 1 1 1 0
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 1 0 1 0 1 1 1 0
EDUARDO HERTZ 1 0 1 0 1 0 0 0
FIRMAT FOTBALL CLUB 1 0 1 0 1 0 0 0
OLIMPIA SANTA TERESA 1 0 0 1 0 0 1 -1
C.A. PAZ 1 0 0 1 0 1 3 -2
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2ª DIVISION – TORNEO CLAUSURA
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NOMBRE J G E P PTS GF GE DIF
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SPORTING CLUB SOCIAL 1 1 0 0 3 2 0 2
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND 1 1 0 0 3 2 0 2
C.A. ACEBAL 1 1 0 0 3 3 2 1
OLIMPIA SANTA TERESA 1 1 0 0 3 3 2 1
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT 1 0 1 0 1 1 1 0
BERNARDINO RIVADAVIA 1 0 1 0 1 1 1 0
EDUARDO HERTZ 1 0 1 0 1 0 0 0
FIRMAT FOTBALL CLUB 1 0 1 0 1 0 0 0
C.A. PAZ 1 0 0 1 0 2 3 -1
SPORTIVO BOMBAL 1 0 0 1 0 2 3 -1
LOS ANDES S.I.M.D. Y C. 1 0 0 1 0 0 2 -2
C.A.A. BLANCO Y NEGRO 1 0 0 1 0 0 2 -2
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