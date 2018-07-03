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LDDS 2018, boletín oficial N° 22

martes, 3 de julio de 2018 | 22:29

BOLETIN OFICIAL Nº 22 / 2018
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1ª FECHA – TORNEO CLAUSURA – DIVISIONES MAYORES TORNEO OFICIAL – COPA SATURNI S.A
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT                1
GOLEADOR/S:
       31458907  FERRARI MAURICIO ADRIAN                  1
AMONESTADO/S:
       40121179  CERPA LEONARDO GABRIEL                  
       37817287  RUIZ EZEQUIEL                           
SUSPENDIDO/S:
BERNARDINO RIVADAVIA                    1
GOLEADOR/S:
       36765637  ZANINOVICH JUAN                          1
AMONESTADO/S:
       37573727  MORAN LUCIANO ARIEL                     
       31789528  SAAVEDRA PABLO EDUARDO                  
       30792605  SILVA VIERA RUBEN CESAR                 
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: LUCIANO CONTRERAS             
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A. ACEBAL                             3
GOLEADOR/S:
       36189848  COLAZO ADRIAN GASTON                     3
AMONESTADO/S:
       38900066  GARCIA ALAN SERGIO                      
       37279598  CAÑETE MARCELO DANIEL                   
       38725360  CIARROCCHI JUAN CRUZ                    
SUSPENDIDO/S:
C.A. PAZ                                1
GOLEADOR/S:
       31833243  VICENTE RODRIGO ALFREDO                  1
AMONESTADO/S:
       39371382  DI MARTINO FABRIZIO                     
       40118792  GUTIERREZ ELIAS                         
SUSPENDIDO/S:
       37238982  GOTTE LUIS GASTON. TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/1
ARBITRO: LUCIANO CALCATERRA            
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
EDUARDO HERTZ                           0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       37455328  LIBERTI FEDERICO                        
       36210375  RUCCI YAIR                              
SUSPENDIDO/S:
FIRMAT FOTBALL CLUB                     0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       27772186  MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID              
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: RODRIGO VIDAL                 
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
SPORTIVO BOMBAL                         1
GOLEADOR/S:
       40587348  ARANDA CRISTIAN NAHUEL                   1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
OLIMPIA SANTA TERESA                    0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       32803386  DOMINGUEZ ALAN LEONARDO                 
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ           
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
SPORTING CLUB SOCIAL                    1
GOLEADOR/S:
       35585590  TILIO DARIO MARTIN                       1
AMONESTADO/S:
       35585590  TILIO DARIO MARTIN                      
       42033356  AGUIAR ISAIAS MARTIN                    
       31840567  LUCINI ERNESTO RAUL                     
       41790860  LOFREDO LAUTARO MIGUEL                  
SUSPENDIDO/S:
LOS ANDES S.I.M.D. Y C.                 1
GOLEADOR/S:
       34173603  BOMBA MATIAS                             1
AMONESTADO/S:
       39687301  BLAS MIGUEL                             
       29452663  CARDINALE FACUNDO                       
       42770224  FABIANI FACUNDO                         
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: MARTIN ALANIZ                 
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PRIMERA DIVISION                         FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A.A. BLANCO Y NEGRO                   1
GOLEADOR/S:
       40118712  GIULLETTI GABRIEL                        1
AMONESTADO/S:
       35198619  BUSSO MAURICIO GUILLERMO                
       39687306  MINGUEZ JOAQUIN                         
       39371400  GRECO MAURO ANDRES                      
       32780221  RAMIREZ MIGUEL ANGEL                    
       31534900  SACRAMONE SEBASTIAN RAUL                
SUSPENDIDO/S:
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND               1
GOLEADOR/S:
       39566424  BAEZ CESAR MATIAS                        1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
       35339959  BLANCO ALEXIS SAUL. UNA (1) FECHA, ART. 207
       36607323  LUGO ALEXIS SALVADOR, TRES (3) FECHAS, ART. 200/A/3
ARBITRO: MARTIN GRASSO              
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SEGUNDA DIVISION                      FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT                1
GOLEADOR/S:
       40121009  BUSTOS CABRERA LUCIANO ISRAEL            1
AMONESTADO/S:
       37403724  TOSELLO LATINI LUCAS                    
       38902680  TARDINI FRANCO NICOLAS                  
SUSPENDIDO/S:
BERNARDINO RIVADAVIA                    1
GOLEADOR/S:
       37403680  DANDINI VISCA MAXIMILIANO                1
AMONESTADO/S:
       42704981  GAITIERI AUGUSTO NICOLAS                
       39688795  ELEONORI ALEJANDRO                      
       39951357  PENDINO DANTE                           
       40363063  ZANINOVICH MANUEL                       
       43599731  VEGA OSCAR                              
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: FRANCO MARTIN                 
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SEGUNDA DIVISION                      FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A. ACEBAL                             3
GOLEADOR/S:
       41947416  ESCOBAR JULIAN                           1
       40278428  GOMEZ MATIAS HONORIO                     1
       43167991  PALMIERI JOAQUIN JOEL                    1
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
C.A. PAZ                                2
GOLEADOR/S:
       43644437  VELAZCO MIGUEL ANGEL                     1
       40363036  BANDUINI SANTIAGO EMANUEL                1
AMONESTADO/S:
       42560206  MONTENEGRO ESTEBAN TOMAS                
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: ROBERTO GILARDI               
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SEGUNDA DIVISION                      FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
EDUARDO HERTZ                           0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       34716469  PUCCI ELIANO                            
SUSPENDIDO/S:
FIRMAT FOTBALL CLUB                     0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: GERMAN MEY                    
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SEGUNDA DIVISION                      FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
SPORTIVO BOMBAL                         2
GOLEADOR/S:
       39454321  FINOS HORACIO                            1
       40452703  GALLEANO FEDERICO IVAN                   1
AMONESTADO/S:
       42531589  BUDASSI LUCAS                           
       40452703  GALLEANO FEDERICO IVAN                  
SUSPENDIDO/S:
OLIMPIA SANTA TERESA                    3
GOLEADOR/S:
       41731675  RIOS MAXIMILIANO                         1
       44307033  KLOSTER BRAITON ELIAN                    1
       41490359  CAVALLOTTI VALENTIN                      1
AMONESTADO/S:
       39814798  DAVINA RODRIGO                          
       41160597  PIAZZA LEANDRO M.                       
       41490392  GALLUCCI BENJAMIN ANDRES                
       33594412  SULLI ADRIAN H.                         
       42866615  ERMOSID NAHUEL ELIAS                    
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: LEANDRO FOGLIATI              
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SEGUNDA DIVISION                      FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
SPORTING CLUB SOCIAL                    2
GOLEADOR/S:
       39503000  MIGLIORELLI AGUSTIN                      2
AMONESTADO/S:
       40452147  BERNAL JONATAN GASTON                   
       44062734  BARRIOS PABLO ARIEL                     
       39503000  MIGLIORELLI AGUSTIN                     
       40452165  OCAMPO JONATAN EZEQUIEL                 
SUSPENDIDO/S:
LOS ANDES S.I.M.D. Y C.                 0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       44766383  CANZANI JANO IVAN                       
       41904671  ACOSTA HERNAN DAVID                     
       44766384  CANZANI THIAGO DAVID                    
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: IVAN AVILA                    
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SEGUNDA DIVISION                      FECHA DE JUEGO: 01/07/2018
C.A.A. BLANCO Y NEGRO                   0
GOLEADOR/S:
AMONESTADO/S:
       40118717  MOYANO FRANCO                           
       42559966  GAMBINI VALENTIN JESUS                  
SUSPENDIDO/S:
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND               2
GOLEADOR/S:
       43234831  ARMANI GINO SANTOS                       1
       39454066  CAMPITELLI FRANCO OSCAR                  1
AMONESTADO/S:
       42530754  MILANESI SANTIAGO NICOLAS               
SUSPENDIDO/S:
ARBITRO: DANIEL MEDORI                
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NOMINA DE JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
    C.A.A. BLANCO Y NEGRO           35198619 BUSSO MAURICIO GUILLERMO      
    C.A.A. BLANCO Y NEGRO           38981896 BENEDETTI BRUNO       
    C.A.A. BLANCO Y NEGRO           32507998 SOSA PABLO ALEJANDRO       
    C.A. ACEBAL                     41634728 CASTAGNOLA FELIPE       
    C.A. ACEBAL                     39049603 MASSETANI JULIAN DANIEL       
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        38902522 CIMINO JOAQUIN ANDRES       
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        37403724 TOSELLO LATINI LUCAS       
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        32899471 BUSTAMANTE LEANDRO ARIEL      
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        33596592 SOLJAN JORGE GABRIEL       
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        41085887 RICARDO JUAN MARCELO       
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        29276540 JUNCO DIEGO DANIEL       
    C.A. ARGENTINO DE FIRMAT        38902680 TARDINI FRANCO NICOLAS       
    BERNARDINO RIVADAVIA            37903930 LUPORINI GUSTAVO MANUEL       
    BERNARDINO RIVADAVIA            40363063 ZANINOVICH MANUEL       
    BERNARDINO RIVADAVIA            37573726 MORAN NICOLAS EUGENIO       
    BERNARDINO RIVADAVIA            40363057 RODRIGUEZ AMADEO       
    BERNARDINO RIVADAVIA            31789528 SAAVEDRA PABLO EDUARDO       
    BERNARDINO RIVADAVIA            30792605 SILVA VIERA RUBEN CESAR       
    EDUARDO HERTZ                   39566418 RIQUEL NUÑEZ JUAN CRUZ       
    EDUARDO HERTZ                   43715902 DI CARLO MARCOS       
    OLIMPIA SANTA TERESA            38977536 DELL'ARCIPRETE LUCIO DARIO    
    OLIMPIA SANTA TERESA            39814798 DAVINA RODRIGO       
    OLIMPIA SANTA TERESA            39814771 CAVALLOTTI ULISES       
    SPORTIVO BOMBAL                 33538232 BONIFAZI LEONEL MATIAS       
    SPORTIVO BOMBAL                 40452781 GRAGLIA TOBIAS NICOLAS       
    SPORTIVO BOMBAL                 44062738 MEDINA DARDO LEONEL       
    FIRMAT FOTBALL CLUB             44063765 GATICA OCTAVIO NICOLAS       
    FIRMAT FOTBALL CLUB             27772186 MUÑOZ MUSTAFA JAVIER DAVID    
    FIRMAT FOTBALL CLUB             38902695 HOYO MATIAS       
    FIRMAT FOTBALL CLUB             41635975 CARRANZA ARIEL JESUS       
    FIRMAT FOTBALL CLUB             41085811 CHIARA ALEXIS GABRIEL       
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       39566424 BAEZ CESAR MATIAS       
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       41656633 CURBELO JUAN MARTIN       
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       31788770 AVANZINI MARIANO MIGUEL FIDEL
    INDEPENDIENTE F.C. BIGAND       40452124 FARRE ALEJO       
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         41731669 VENTURINI MAURO       
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         40118727 RIGUETTO FRANCO       
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         42332219 ZANCOCCHIA LUCAS BLAS       
    SPORTING CLUB SOCIAL            35583822 COFONE PABLO ANGEL       
    SPORTING CLUB SOCIAL            42033367 BECARIA MICAIAS       
    SPORTING CLUB SOCIAL            39454096 PERUCCI JUAN MARIA       
    SPORTING CLUB SOCIAL            40452178 LLANOS BRIAN MANUEL       
    C.GRAL SAN MARTIN               40617393 CEVALLO TOMAS       
    C.GRAL SAN MARTIN               33465324 FERMANI JULIAN       
-------------------------------------------------------------------------------------
NOMINA DE JUGADORES CON CINCO AMARILLAS
    C.A.A. BLANCO Y NEGRO           40118717 MOYANO FRANCO       
    C.A. PAZ                        40118792 GUTIERREZ ELIAS       
    SPORTIVO BOMBAL                 42531589 BUDASSI LUCAS       
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         39687301 BLAS MIGUEL       
    LOS ANDES S.I.M.D. Y C.         41904671 ACOSTA HERNAN DAVID       
    SPORTING CLUB SOCIAL            41790860 LOFREDO LAUTARO MIGUEL       
    SPORTING CLUB SOCIAL            40452165 OCAMPO JONATAN EZEQUIEL       
    SPORTING CLUB SOCIAL            31840567 LUCINI ERNESTO RAUL       
    SPORTING CLUB SOCIAL            42033356 AGUIAR ISAIAS MARTIN       
    SPORTING CLUB SOCIAL            35585590 TILIO DARIO MARTIN       
-------------------------------------------------------------------------------------
REUNION DEL HONORABLE TRIBUNAL DE DISCIPLINA EL DIA 02/07/2018
MIEMBROS PRESENTES:
PRESIDENTE: GIUSTOZZI DARIO OSCAR
SECRETARIO: LUCIANI SERGIO
VOCAL: LUCIANI RUBEN
VOCAL: GENTILE NELSON DANIEL
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TABLAS DE POSICIONES
--------------------------------------------------------------------------------
1ª DIVISION – TORNEO CLAUSURA
--------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE                         J G E P PTS GF    GE DIF
--------------------------------------------------------------------------------
C.A. ACEBAL                    1 1 0 0 3 3    1 2
SPORTIVO BOMBAL                1 1 0 0 3 1    0 1
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT       1 0 1 0 1 1    1 0
BERNARDINO RIVADAVIA           1 0 1 0 1 1    1 0
SPORTING CLUB SOCIAL           1 0 1 0 1 1    1 0
LOS ANDES S.I.M.D. Y C.        1 0 1 0 1 1    1 0
C.A.A. BLANCO Y NEGRO          1 0 1 0 1 1    1 0
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND      1 0 1 0 1 1    1 0
EDUARDO HERTZ                  1 0 1 0 1 0    0 0
FIRMAT FOTBALL CLUB            1 0 1 0 1 0    0 0
OLIMPIA SANTA TERESA           1 0 0 1 0 0    1 -1
C.A. PAZ                       1 0 0 1 0 1    3 -2
--------------------------------------------------------------------------------
2ª DIVISION – TORNEO CLAUSURA
--------------------------------------------------------------------------------
NOMBRE                         J G E P PTS GF    GE DIF
--------------------------------------------------------------------------------
SPORTING CLUB SOCIAL           1 1 0 0 3 2    0 2
INDEPENDIENTE F.C. BIGAND      1 1 0 0 3 2    0 2
C.A. ACEBAL                    1 1 0 0 3 3    2 1
OLIMPIA SANTA TERESA           1 1 0 0 3 3    2 1
C.A. ARGENTINO DE FIRMAT       1 0 1 0 1 1    1 0
BERNARDINO RIVADAVIA           1 0 1 0 1 1    1 0
EDUARDO HERTZ                  1 0 1 0 1 0    0 0
FIRMAT FOTBALL CLUB            1 0 1 0 1 0    0 0
C.A. PAZ                       1 0 0 1 0 2    3 -1
SPORTIVO BOMBAL                1 0 0 1 0 2    3 -1
LOS ANDES S.I.M.D. Y C.        1 0 0 1 0 0    2 -2
C.A.A. BLANCO Y NEGRO          1 0 0 1 0 0    2 -2

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