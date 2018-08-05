LDDS 2018, Fútbol Senior resultados

LDDS 2018 - FUTBOL SENIOR
8° FECHA - FASE REGULAR
8° FECHA - FASE REGULAR
ZONA B (SEDE: CLUB CARRERAS AC)
FIRMAT FBC (7)-(2) NUEVO ALBERDI
CARRERAS AC (1)-(0) IRSA (WHEEL)
FIRMAT FBC (7)-(2) NUEVO ALBERDI
CARRERAS AC (1)-(0) IRSA (WHEEL)
ZONA A (SEDE: CLUB INDEPENDIENTE FC)
JORNADA SUSPENDIDA EN EL PRIMER ENCUENTRO (EDUARDO HERTZ vs BLANCO Y NEGRO) POR AGRESION AL ARBITRO DEL PARTIDO POR PARTE DE UN JUGADOR DEL EQUIPO DE ALCORTA
TAMPOCO PUDO JUGARSE EL OTRO COTEJO (INDEPENDIENTE FC vs SAN MARTIN)
JORNADA SUSPENDIDA EN EL PRIMER ENCUENTRO (EDUARDO HERTZ vs BLANCO Y NEGRO) POR AGRESION AL ARBITRO DEL PARTIDO POR PARTE DE UN JUGADOR DEL EQUIPO DE ALCORTA
TAMPOCO PUDO JUGARSE EL OTRO COTEJO (INDEPENDIENTE FC vs SAN MARTIN)
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