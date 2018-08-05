LDDS 2018, Fútbol Senior resultados

LDDS 2018 - FUTBOL SENIOR
8° FECHA - FASE REGULAR
ZONA B (SEDE: CLUB CARRERAS AC)
FIRMAT FBC (7)-(2) NUEVO ALBERDI
CARRERAS AC (1)-(0) IRSA (WHEEL)
ZONA A (SEDE: CLUB INDEPENDIENTE FC)
JORNADA SUSPENDIDA EN EL PRIMER ENCUENTRO (EDUARDO HERTZ vs BLANCO Y NEGRO) POR AGRESION AL ARBITRO DEL PARTIDO POR PARTE DE UN JUGADOR DEL EQUIPO DE ALCORTA
TAMPOCO PUDO JUGARSE EL OTRO COTEJO (INDEPENDIENTE FC vs SAN MARTIN)

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Fuente: 
Leandro Stampella

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