Liga Campesina, informe semifinal partidos de ida

INFORME SEMIFINAL PARTIDO DE IDA
PRIMERA DIVISIÓN
C78 LA VANGUARDIA 0
GOLES:
AMONESTADOS:
DE NICHILO PABLO
DISPERATI EMILIANO
EXPULSADOS:
GOLES:
AMONESTADOS:
DE NICHILO PABLO
DISPERATI EMILIANO
EXPULSADOS:
INDPTE. SGTO. CABRAL 1
GOLES:
FASIL EMANUEL
AMONESTADOS:
VITTORI IGNACIO
MOGGIA LEANDRO
EXPULSADOS:
DEL MORO EMANUEL 3 FECHAS (TRES) ART. 102
GOLES:
FASIL EMANUEL
AMONESTADOS:
VITTORI IGNACIO
MOGGIA LEANDRO
EXPULSADOS:
DEL MORO EMANUEL 3 FECHAS (TRES) ART. 102
ARBITRO: NUNIA CLAUDIO
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ATLÉTICO PAVÓN 2
GOLES:
SALINAS PABLO
RECALDE ALEJANDRO
AMONESTADOS:
SILVA JUAN
SALINAS PABLO
RECALDE ALEJANDRO
EXPULSADOS:
GOLES:
SALINAS PABLO
RECALDE ALEJANDRO
AMONESTADOS:
SILVA JUAN
SALINAS PABLO
RECALDE ALEJANDRO
EXPULSADOS:
SPORTIVO GODOY 1
GOLES:
VEGA BRUNO
AMONESTADOS:
PANICHELLI GERMAN
FONTAS GENARO
LA TERRA JUAN MARTIN
BENITEZ ORLANDO
EXPULSADOS:
GARCIA JONATAN UNA FECHA (1) ART. 101
RODRIGUEZ MAXIMILIANO DOS FECHAS (2) ART. ART. 102
BRITE FRANCO UNA FECHA (1) ART. 101
GOLES:
VEGA BRUNO
AMONESTADOS:
PANICHELLI GERMAN
FONTAS GENARO
LA TERRA JUAN MARTIN
BENITEZ ORLANDO
EXPULSADOS:
GARCIA JONATAN UNA FECHA (1) ART. 101
RODRIGUEZ MAXIMILIANO DOS FECHAS (2) ART. ART. 102
BRITE FRANCO UNA FECHA (1) ART. 101
ARBITRO:LIMA DA CRUZ JORGE
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DIVISIÓN RESERVA
SPORTIVO GODOY 0
GOLES:
AMONESTADOS:
LENCINA HUGO
FERREYRA DANIEL
VIGORITTO FRANCO
BRITE FRANCO
EXPULSADOS:
GOLES:
AMONESTADOS:
LENCINA HUGO
FERREYRA DANIEL
VIGORITTO FRANCO
BRITE FRANCO
EXPULSADOS:
INDPTE. SGTO. CABRAL 1
GOLES:
ORESKOVICH EZEQUIEL
AMONESTADOS:
CONTRERAS ALEJANDRO
PRIETO MARIANO
ALBARRACIN ARIEL
EXPULSADOS:
BINI YAEL DOS FECHAS (2) ART. 101
GOLES:
ORESKOVICH EZEQUIEL
AMONESTADOS:
CONTRERAS ALEJANDRO
PRIETO MARIANO
ALBARRACIN ARIEL
EXPULSADOS:
BINI YAEL DOS FECHAS (2) ART. 101
ARBITRO: JUAREZ JORGE
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INDPTE. STA. TERESA 3
GOLES:
GIRY NATANAEL
ALCARAZ GUILLERMO
PAIZ NORBERTO
AMONESTADOS:
GIMENEZ CRISTIAN
ALCARAZ MATIAS
EXPULSADOS:
GALLO NATANAEL DOS FECHAS (2) ART. 102
ALCARAZ GUILLERMO UNA FECHA (1) ART. 101
GONZALEZ HECTOR UNA FECHA (1) ART. 104
GOLES:
GIRY NATANAEL
ALCARAZ GUILLERMO
PAIZ NORBERTO
AMONESTADOS:
GIMENEZ CRISTIAN
ALCARAZ MATIAS
EXPULSADOS:
GALLO NATANAEL DOS FECHAS (2) ART. 102
ALCARAZ GUILLERMO UNA FECHA (1) ART. 101
GONZALEZ HECTOR UNA FECHA (1) ART. 104
ATLÉTICO PAVÓN 3
GOLES:
CHAZARRETA CRISTIAN (2)
ZARZA GASTON
AMONESTADOS:
ALCARAZ FERNANDO
SANCHEZ KEVIN
CHAZARRETA CRISTIAN
EXPULSADOS:
GOLES:
CHAZARRETA CRISTIAN (2)
ZARZA GASTON
AMONESTADOS:
ALCARAZ FERNANDO
SANCHEZ KEVIN
CHAZARRETA CRISTIAN
EXPULSADOS:
ARBITRO: FOGLIATTI CARLOS
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