LDDS 2018 - FÚTBOL SENIOR
SEMIFINALES DE VUELTA (15/09/18)
LOS ANDES E INDEPENDIENTE FC SON LOS FINALISTAS
EN ALCORTA, LOS ANDES SE IMPUSO POR 1-0 A SAN MARTIN DE PAVON ARRIBA (EN LA IDA HABIAN EMPATADO 1-1)... GLOBAL: LA 2-1 SMA
EN MUGUETA, INDEPENDIENTE FC LE GANO 2-0 A EDUARDO HERTZ (EN LA IDA HABIA SIDO 1-0 EN FAVOR EL ROJO)... GLOBAL: IFC 3-0 HER
LAS FINALES SON DE IDA Y VUELTA, TENIENDO EL CONJUNTO DE ALCORTA LA FACULTAD DE ELEGIR LA CONDICIÓN DE LOCAL/VISITANTE
SEMIFINALES DE VUELTA (15/09/18)
LOS ANDES E INDEPENDIENTE FC SON LOS FINALISTAS
EN ALCORTA, LOS ANDES SE IMPUSO POR 1-0 A SAN MARTIN DE PAVON ARRIBA (EN LA IDA HABIAN EMPATADO 1-1)... GLOBAL: LA 2-1 SMA
EN MUGUETA, INDEPENDIENTE FC LE GANO 2-0 A EDUARDO HERTZ (EN LA IDA HABIA SIDO 1-0 EN FAVOR EL ROJO)... GLOBAL: IFC 3-0 HER
LAS FINALES SON DE IDA Y VUELTA, TENIENDO EL CONJUNTO DE ALCORTA LA FACULTAD DE ELEGIR LA CONDICIÓN DE LOCAL/VISITANTE
Fuente: Leandro Stampella