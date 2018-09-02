LDDS 2018 - SEGUNDO TORNEO CATEGORIA "B"
FECHA DE INICIO: DOMINGO SIGUIENTE A LA FINALIZACION DEL TORNEO ACTUAL
BREVE EXPLICACION DEL CAMPEONATO:
TODOS CONTRA TODOS (UNA SOLA RONDA)
CLASIFICAN LOS 6 PRIMEROS DE LA TABLA
CLASIFICAN LOS 6 PRIMEROS DE LA TABLA
EL PRIMERO Y EL SEGUNDO VAN DIRECTO A SEMIFINALES
CUARTOS DE FINAL: 3° vs 6° Y 4° vs 5°
PARTIDOS UNICOS EN CANCHA DEL 3° y 4° (CON VENTAJA DEPORTIVA)
PARTIDOS UNICOS EN CANCHA DEL 3° y 4° (CON VENTAJA DEPORTIVA)
SEMIFINALES: 1° vs PEOR GANADOR Y 2° vs MEJOR GANADOR
PARTIDOS UNICOS EN CANCHA DEL 1° y 2° (CON VENTAJA DEPORTIVA)
PARTIDOS UNICOS EN CANCHA DEL 1° y 2° (CON VENTAJA DEPORTIVA)
FINALES: PARTIDOS DE IDA Y VUELTA ELIGIENDO LA LOCALIA EL MEJOR CLASIFICADO
A IGUALDAD DE PUNTOS Y GOLES EN EL GLOBAL, SE DEFINE POR ALARGUE Y PENALES
A IGUALDAD DE PUNTOS Y GOLES EN EL GLOBAL, SE DEFINE POR ALARGUE Y PENALES
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