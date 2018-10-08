LDDS 2018 - PLAYOFF - PRIMERA DIVISION
CLASIFICACION A SEMIFINALES - PARTIDOS DE VUELTA:
EN FIRMAT, BLANCO Y NEGRO DE ALCORTA ESTA OBLIGADO A GANAR PARA CLASIFICAR, CASO CONTRARIO PASA A SEMIFINALES EL ROJO FIRMATENSE
EN BOMBAL, SAN MARTIN DE PAVON ARRIBA TIENE QUE GANAR POR DIFERENCIA DE DOS ó MAS GOLES PARA CLASIFICAR, CASO CONTRARIO SPORTIVO SE METE EN SEMIFINALES
EN MUGUETA, SPORTING CS DE BIGAND DEBE GANAR EL PARTIDO, CASO CONTRARIO CLASIFICA A SEMIFINALES EDUARDO HERTZ
EN ACEBAL, ARGENTINO TIENE QUE GANAR EL COTEJO DESQUITE PARA CLASIFICAR, CASO CONTRARIO ATLETICO SE METE ENTRE LOS CUATRO MEJORES DEL CLAUSURA
Fuente: Leandro Stampella