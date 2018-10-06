LDDS 2018 - PLAYOFF - SEGUNDA DIVISION
CLASIFICACION A SEMIFINALES - PARTIDOS DE VUELTA:
EN CANCHA DE ATLETICO ACEBAL, OLIMPIA ESTA OBLIGADO A GANAR POR DIFERENCIA DE CUATRO O MAS GOLES, CASO CONTRARIO CLASIFICA EL LOBO.
EN CANCHA DE INDEPENDIENTE FC DE BIGAND, EL ROJO TIENE QUE GANAR, CASO CONTRARIO CLASIFICA BLANCO Y NEGRO
EN CANCHA DE SPORTING CS BIGAND, LA ACADEMIA TIENE QUE GANAR, CASO CONTRARIO CLASIFICA SAN MARTIN.
EN CANCHA DE FIRMAT FBC, ARGENTINO TIENE QUE GANAR EL CLÁSICO PARA CLASIFICAR, CASO CONTRARIO SE METE EN SEMI EL ROJO FIRMATENSE
Fuente:Leandro Stampella