Bombal se quedó con el clausura y define con Sporting

el
LIGA DEPORTIVA DEL SUR 2018
TORNEO CLAUSURA
FINAL - REVANCHA
BOMBAL SE QUEDÒ CON EL CLAUSURA Y DEFINE CON SPORTING
SPORTIVO BOMBAL (2) QUIROGA - AHUMADA
ATLÈTICO ACEBAL (2) L. FREGGIARO-2-
Arbitro: MARTÌN ALANIZ
Incidencia: EXP D COMPAGNUCCI (AA)
SUPLEMENTARIO
SPORTIVO BOMBAL (1) QUIROGA 10min ST
ATLÈTICO ACEBAL (0)
FINAL 2018 LDDS.
SPORTING CS vs SPROTIVO BOMBAL

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