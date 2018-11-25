Bombal se quedó con el clausura y define con Sporting

LIGA DEPORTIVA DEL SUR 2018
TORNEO CLAUSURA
FINAL - REVANCHA
BOMBAL SE QUEDÒ CON EL CLAUSURA Y DEFINE CON SPORTING
TORNEO CLAUSURA
FINAL - REVANCHA
BOMBAL SE QUEDÒ CON EL CLAUSURA Y DEFINE CON SPORTING
SPORTIVO BOMBAL (2) QUIROGA - AHUMADA
ATLÈTICO ACEBAL (2) L. FREGGIARO-2-
Arbitro: MARTÌN ALANIZ
Incidencia: EXP D COMPAGNUCCI (AA)
ATLÈTICO ACEBAL (2) L. FREGGIARO-2-
Arbitro: MARTÌN ALANIZ
Incidencia: EXP D COMPAGNUCCI (AA)
SUPLEMENTARIO
SPORTIVO BOMBAL (1) QUIROGA 10min ST
ATLÈTICO ACEBAL (0)
SPORTIVO BOMBAL (1) QUIROGA 10min ST
ATLÈTICO ACEBAL (0)
FINAL 2018 LDDS.
SPORTING CS vs SPROTIVO BOMBAL
SPORTING CS vs SPROTIVO BOMBAL