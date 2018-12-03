La Vanguardia, se informa que se cobraran multas a infractores

DADO QUE POR LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA SE HA OBSERVADO QUE PASAN CAMIONETAS CARGADAS DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ARROJARLAS AL BASURAL AL QUE SOLO ESTA PERMITIDO DEPOSITAR RAMAS Y MALEZAS, Y QUE PARA EL RESTO DE LOS RESIDUOS ESTAN LOS CONTENEDORES DISPUESTOS EN EL PUEBLO:
SE INFORMA QUE SE COBRARAN MULTAS A LOS INFRACTORES, Y QUE EN CASO DE NO SER CUMPLIDAS EN TIEMPO Y FORMA, NO SE ENTREGARAN PERMISOS PARA TRAMITAR CARNET DE CONDUCIR (SIN EXCEPCIONES) , SEGÚN LA ORDENANZA CORRESPONDIENTE.-
LA COMISION.-
SE INFORMA QUE SE COBRARAN MULTAS A LOS INFRACTORES, Y QUE EN CASO DE NO SER CUMPLIDAS EN TIEMPO Y FORMA, NO SE ENTREGARAN PERMISOS PARA TRAMITAR CARNET DE CONDUCIR (SIN EXCEPCIONES) , SEGÚN LA ORDENANZA CORRESPONDIENTE.-
LA COMISION.-