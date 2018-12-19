Santa Teresa, presentación de nuevos vehículos 0 Km.

EL DIA VIERNES 21 DEL CORRIENTE A LAS 19:30 HORAS SE REALIZARÁ FRENTE AL EDIFICIO COMUNAL LA PRESENTACION DE NUEVOS VEHICULOS 0 KM QUE INTEGRARÁN NUESTRO PARQUE AUTOMOTOR. Y EL SEÑOR PRESIDENTE COMUNAL PRESENTARÁ UN BALANCE DE ESTOS 5 AÑOS DE GESTIÓN.
INVITAMOS A LAS INSTITUCIONES Y A CADA UNO DE USTEDES HABITANTES DE SANTA TERESA, YA QUE SON PARTICIPES DE CADA UNA DE NUESTRAS OBRAS.
COMUNA DE SANTA TERESA.
INVITAMOS A LAS INSTITUCIONES Y A CADA UNO DE USTEDES HABITANTES DE SANTA TERESA, YA QUE SON PARTICIPES DE CADA UNA DE NUESTRAS OBRAS.
COMUNA DE SANTA TERESA.