La fábrica de porcelana Verbano suspendió a sus 135 trabajadores

Una de las empleadas suspendidas expresó: "Mientras uno tiene trabajo afronta lo que venga. Cuando te tocan la fuente de trabajo no tenés cómo bancarla. Hace más de un año que cobramos en dos veces, hacíamos fuerza hasta ayer que nos dieron la noticia. Se me quiebra la voz. Hace 16 años que trabajo acá, es duro. Hay matrimonios acá adentro o mamá solas. Se te llena la cabeza de preguntas. No sabés lo que va a pasar el 2 de mayo cuando vengas a la puerta de la fábrica".













Fuente: rosario3.com

La medida se aplicará por el plazo de un mes. Los afectados cobrarán durante ese tiempo entre el 50 y el 60 por ciento del sueldo. El próximo lunes habrá audiencia en la sede Rosario del Ministerio de Trabajo de Santa Fe."Cuando te tocan la fuente de trabajo no tenés cómo bancarla", expresó una de las empleadas suspendidas.(Captura de Youtube El Tres TV)1/1La fábrica de porcelanas Verbano, ubicada en Capitán Bermúdez, tomó la decisión de suspender a sus 135 trabajadores por el plazo de un mes. Según indicaron los empleados y el sindicato, la medida está vinculada a varios factores que impactaron en la actividad. El próximo lunes a las 12.30 habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo.Según relataron los trabajadores suspendidos al periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), durante el plazo de la medida cobrarán entre el 50 y el 60 por ciento del sueldo. "(La empresa) tiene deudas, alto costo de producción, no se puede pagar la luz, el gas; no pueden amortizar la deuda con bancos y no pueden tomar créditos porque las tasas son muy altas", señaló Juan, uno de los empleados."La empresa produce 12 mil unidades por día. Entre febrero y marzo se vendieron 1.500 por día. Las chicas no saben dónde más poner la mercadería. Es inviable si la situación sigue así. Mañana es el último día de trabajo. Las suspensiones empiezan el 1 de abril", agregó."Dejaríamos a Bermúdez sin una de las fuentes de trabajo más importantes. Estos 5 millones y medio de pesos de masa salarial que se ahorran no lo van a tener en el bolsillo, no va a circular en el mercado interno. Habrá efecto dominó, la crisis la tendrá la ciudadanía de Capitán Bermúdez", comentó.Desde el Ministerio de Trabajo provincial informaron a Rosario3.com que se "desayunaron" con la noticia, ya que no se había realizado por parte de la firma ninguna presentación. "No tenemos ningún tipo de información. Llamamos al gremio y convocamos a audiencia para el próximo lunes a las 12.30 en la sede de Rosario", indicaron.