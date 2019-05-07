LDDS 2019, goleadores fútbol infantil

GOLEADORES - 3ª DIVISION GOLES CLUB
DEL PUPO MARTINIANO 7 OLIMPIA SANTA TERESA
CARLETTI TOMAS 4 BERNARDINO RIVADAVIA
QUIROZ GUSTAVO EZEQUIEL 4 SPORTIVO BOMBAL
PUJOL BAUTISTA 3 BERNARDINO RIVADAVIA
GALLIGANI NICOLAS ARIEL 3 OLIMPIA SANTA TERESA
GALLUCCI BENJAMIN ANDRES 3 OLIMPIA SANTA TERESA
MOREY JUAN WILSON 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
PERETTI FRANCO 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
LOPEZ MARTINO 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
BAZAN IGNACIO ARIEL 3 OLIMPIA SANTA TERESA
JUAREZ JULIO RODRIGO 3 BERNARDINO RIVADAVIA
LOPEZ JULIO CESAR 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
STEFANO FACUNDO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
GUTIERREZ IGNACIO ANTONIO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
GONZALEZ TOMAS 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
PIAZZA IGNACIO ANGEL 2 OLIMPIA SANTA TERESA
PADULA ALEJANDRO MAXIMO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
ALPIGIANI TOMAS 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MARTINEZ AGUSTIN SANTIAGO 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MATEUCCI SANTIAGO GABRIEL 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
SBROLLA JUAN AGUSTIN 2 SPORTIVO BOMBAL
RAMOS EMILIANO 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ANDRADA AGUSTIN 2 C.A. ACEBAL
MAZZUCHELLI OCTAVIO 2 OLIMPIA SANTA TERESA
CATORI MATEO ISMAEL 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
TOCALINO FRANCO NICOLAS 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BERMAZ ALEXIS JULIAN 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
DELL'ARCIPRETE MATEO ANGEL 1 OLIMPIA SANTA TERESA
ELEONORI OCTAVIO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
MEDICA SANTIAGO MIGUEL 1 BERNARDINO RIVADAVIA
BRANCHESI FACUNDO ROMAN 1 BERNARDINO RIVADAVIA
BIANCOTTI TADEO 1 C.A. PAZ
FISCALINI LUCAS 1 C.A. ACEBAL
ACEVEDO ALEJO ANDRES 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
NUÑEZ JUAN FRANCISCO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MACELLARI JOAQUIN ALEJO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
LUCIANI LAUREANO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MAIDANA LUCAS ALEJANDRO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
VALDEZ ADRIAN AMILCAR 1 C.A. PAZ
ALMADA BRUNO JOSE 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
CREVACUORE YOEL DAMIAN 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
VINOVO LEONEL ALEJANDRO 1 SPORTING CLUB SOCIAL
PELLEGRINI LIBER LEONARDO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
TEMPRANO JONATAN MANUEL 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
GONZALEZ ALAN SAMUEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
ROMERO LAUREANO 1 C.A. PAZ
PUERTO DARIO L. 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
MARTURANO BRUNO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BARRIOS PABLO ARIEL 1 SPORTING CLUB SOCIAL
BELLOTTO SANTIAGO LISANDRO 1 C.A. PAZ
BRAVO JULIAN HECTOR 1 BERNARDINO RIVADAVIA
GOLEADORES - 4ª DIVISION GOLES CLUB
DIAZ ALEJANDRO 6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CHARIANO DALMIRO ANDRES 6 EDUARDO HERTZ
DISTEFANO MONCHIETTI AGUSTIN NICOLAS 6 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
SEGURA FABRICIO ARIEL 5 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ACOSTA MAXIMO BERNARDO 5 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
FARIAS JULIAN EZEQUIEL 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
ANGELOZZI GIUSTINO 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
MIHOVILCEVICH SEBASTIAN IGNACIO 3 C.GRAL SAN MARTIN
BRUNO VALENTINO 3 BERNARDINO RIVADAVIA
GONZALEZ LUIS ALBERTO 3 C.A. PAZ
ARRIOLA IÑAKI 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
SILVA NICOLAS ALEJO 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CASTELO FRANCISCO 3 BERNARDINO RIVADAVIA
BIANCONI SANTIAGO TOMAS 2 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
CAVALLOTTI IVAN 2 OLIMPIA SANTA TERESA
ITALIANI GIAN FRANCO 2 C.A. PAZ
OLMEDO JOSE ERNESTO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
VILLALBA CASTILLO MARTIN ALEJANDRO 2 C.GRAL SAN MARTIN
RIQUELME RAMIRO 2 SPORTIVO BOMBAL
DIB FASJA TIZIANO 2 C.A. ACEBAL
MONTELPARI BUDASSI FRANCISCO IGNACIO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
ARROYO JUAN IGNACIO 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
DEBASTO JUAN SEGUNDO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MARINELLI ADRIANO 2 C.A. ACEBAL
SALDARI VALENTINO 1 C.A. ACEBAL
BIANCHINI EMILIO VALENTIN 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BURKE GASPAR 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
AIELLO ERNESTO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
ORIANDA JOAQUIN 1 OLIMPIA SANTA TERESA
BOCCA VALENTIN 1 OLIMPIA SANTA TERESA
FABBRO IGNACIO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
ERMOSID FELIPE IGNACIO GASTON 1 OLIMPIA SANTA TERESA
PAVIA TICIANO MIJAEL 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BEADEZ FABRICIO MARIO 1 C.A. PAZ
GAITAN ULISES JOAQUIN 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
GERBAUDO JUAN PABLO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
ROMAN MARIO ARTURO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
CENTENO ENZO ARIEL 1 C.A. PAZ
RETAMOSO SANTIAGO NICOLAS 1 C.A. PAZ
CAMARGO AGUSTIN 1 C.A. PAZ
BRACCO JERONIMO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
MANGIOLI VALENTINO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
PAREDES IGNACIO 1 EDUARDO HERTZ
MORALES LAUTARO TAIEL 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
GAITAN GUSTAVO JOAQUIN 1 C.A. PAZ
CROCENZI MATEO SANTIAGO 1 C.A. PAZ
VERA BRIAN JESUS N. 1 SPORTIVO BOMBAL
VITTERBO LAZARO CAMILO JOAQUIN 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
VILLAGRA JAVIER LORENZO 1 C.A. ACEBAL
CARLETTI FRANCO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
FAINE AMADEO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
ORTIZ DIEGO DANIEL 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
OVIEDO RAMIRO AGUSTIN 1 C.GRAL SAN MARTIN
CIRUCICH MAXIMO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
VILLAN GUIDO FRANCISCO 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
LUGO MICHAEL MARTIN 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
TRIBIONI TOMAS AGUSTIN 1 C.A. PAZ
ORTIZ LAUREANO ALEJANDRO 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
MURO LUCAS GABRIEL 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
ORTIZ GASPARINI PEDRO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
SOLIS CESAR FABIO 1 C.GRAL SAN MARTIN
GOLEADORES - 5ª DIVISION GOLES CLUB
DURE IOCCO MATIAS 10 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
HAIJAN BRUNO BENJAMIN 10 CARRERAS ATLETIC CLUB
MIRENDA FEDERICO 8 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
ACOSTA MAURO VALENTIN 8 C.A. ACEBAL
OVIEDO FERNANDO JOSE 7 SPORTIVO BOMBAL
DULCICH SIMON PAULO 5 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
VALENTINI CARDINALE PAULO 5 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
RESSIA RAMIRO 4 OLIMPIA SANTA TERESA
PADULARROSA TIZIANO ANDRES 4 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
DI NEZZA PATRICIO 4 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BERDINI VALENTIN IGNACIO 4 C.GRAL SAN MARTIN
ORODESKI EDUARDO BENJAMIN 4 FIRMAT FOTBALL CLUB
ROSQUINI ROBERTINO 4 C.A. ACEBAL
ARMOA MILLO AXEL EZEQUIEL 4 OLIMPIA SANTA TERESA
MILANI MARTINO GABRIEL 4 SPORTIVO BOMBAL
PALACIOS AGUIRRE LORENZO 4 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
GUARNERA FRANCISCO MIGUEL 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
ROMERO SANTIAGO 3 SPORTING CLUB SOCIAL
CASCATO ROCCO 3 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BENCEGUEZ VALENTINO 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
GIULIANI BRUNO 3 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
CHIARIOTTI VALENTINO 3 FIRMAT FOTBALL CLUB
FALLINI CABAÑA FABIAN LUCIO 3 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
BIGAZZI DANTE GABRIEL 3 C.A. ACEBAL
ARIZMENDI TOMAS 3 C.A. ACEBAL
SABBATINI TIAGO 3 SPORTIVO BOMBAL
BELTRAME TIZIANO DANIEL 2 C.A. ACEBAL
ALMIRON LUCAS RICARDO 2 SPORTING CLUB SOCIAL
IBARRA PIONSI FRANCO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
CIPRIANI BARRETO VALENTINO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
FUNES VALENTINO 2 OLIMPIA SANTA TERESA
TILIO MATIAS 2 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
BURZI TIZIANO ANDRES 2 C.GRAL SAN MARTIN
RISSO VALENTINO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
VELAZQUEZ JEAN FRANCO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
SCOLLO ALFONSO 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
DIAZ JULIAN 2 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
BARRETO ALEX IVAN 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
SALVATORE ANGELO 2 BERNARDINO RIVADAVIA
LANG BENJAMIN ALEJO 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
CASCATO MAXIMO AUGUSTO 2 C.A. PAZ
RATTO SANTIAGO 2 OLIMPIA SANTA TERESA
SARAVIA JEREMIAS 2 C.A. ACEBAL
LOGGIA MARTIN 2 OLIMPIA SANTA TERESA
CALLEJA AGUIRRE NICOLAS 2 FIRMAT FOTBALL CLUB
GONZALEZ CABRERA MAURO CESAR 2 SPORTIVO BOMBAL
MIÑO JUAN CRUZ 2 SPORTIVO BOMBAL
CACIORGNA TIZIANO 2 CARRERAS ATLETIC CLUB
VENTURINI IVAN GABRIEL 2 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
MUSURA MARCOS 2 C.GRAL SAN MARTIN
MARINELLI TOMAS GIANNO 1 C.A. ACEBAL
SCEGLIO STEFANO ISAIAS 1 C.A. ACEBAL
VAZQUEZ JEREMIAS EMANUEL 1 C.A. PAZ
CARLETTO MATIAS 1 BERNARDINO RIVADAVIA
NAVARRO BARUFFALDI EZEQUIEL CRUZ 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
RIVANEGRA FRANCISCO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
GAREIS GABRIEL ANGEL 1 C.GRAL SAN MARTIN
PAPA ACCIARRI FEDERICO ANDRES 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
DONATO FRANCO ALEJANDRO 1 BERNARDINO RIVADAVIA
TANONI GENARO 1 SPORTIVO BOMBAL
VILLARRUEL GADIEL ADEL 1 BERNARDINO RIVADAVIA
MOREIRA SANTIAGO AGUSTIN 1 SPORTING CLUB SOCIAL
SOSA GINO EZEQUIEL 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
LUDUEÑA FABRICIO DAMIAN 1 C.GRAL SAN MARTIN
LEDESMA INDELANGELO GASPAR URIEL 1 C.A. ARGENTINO DE FIRMAT
FALABELLA FEDERICO 1 C.A. ACEBAL
RUIZ DIAZ LUCAS IVAN 1 EDUARDO HERTZ
TOLENTINO CAMILO MIGUEL 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MARQUEZ GAITAN KEVIN ALEXIS 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
RONCORONI ESTEBAN 1 C.A.A. BLANCO Y NEGRO
DILORETO DANTE 1 SPORTIVO BOMBAL
CATENA FRANCO 1 OLIMPIA SANTA TERESA
CASTRO LUCA 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
PINTO ISAIAS NAHUEL 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
MEDINA CORTI TAEIL 1 CARRERAS ATLETIC CLUB
LAUCERO CRISTOBAL BENITO 1 INDEPENDIENTE F.C. BIGAND
FLORES EZEQUIEL 1 BERNARDINO RIVADAVIA
YAFAR BECERRA BENJAMIN 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
BAEZ FABRICIO PABLO JOSE 1 OLIMPIA SANTA TERESA
GOMEZ SANTIAGO DANIEL 1 FIRMAT FOTBALL CLUB
BARABINO IGNACIO MARTIN 1 BERNARDINO RIVADAVIA
SCOLLO LORENZO 1 LOS ANDES S.I.M.D. Y C.
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