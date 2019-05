Liga Campesina resultados

Liga CampesinaResultados ReservaPiňero 2Alumni V. C. 1A. Soldini 1La Vanguardia 3S. Godoy 2Indpte. V. C. 4Resultados PrimeraPiňero 2Alumni V. C. 2A. Soldini 2La Vanguardia 3S. Godoy 3Indpte. V. C. 1