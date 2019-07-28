LDDS 2019 - TORNEO PROMOCIONAL "B"
1° DIVISION - CUARTOS DE FINAL (IDA):
C.A. ROSARIO PUERTO BELGRANO 1-1 NUEVO ALBERDI
URANGA FOOT BALL CLUB 1-2 ESTRELLA DEL SUR
C.A. ROSARIO PUERTO BELGRANO 1-1 NUEVO ALBERDI
URANGA FOOT BALL CLUB 1-2 ESTRELLA DEL SUR
2° DIVSION - CUARTOS DE FINAL (IDA):
CLUB CORONEL DOMINGUEZ 0-2 CSD 2 DE JUNIO
POSTERGADO: ESTRELLA DEL SUR vs INDEPENDIENTE SGTO CABRAL
CLUB CORONEL DOMINGUEZ 0-2 CSD 2 DE JUNIO
POSTERGADO: ESTRELLA DEL SUR vs INDEPENDIENTE SGTO CABRAL
Fuente:
0 Comentarios