LDDS 2019 - 1ª DIVISIÓN - TERCERA FINAL
SPORTIVO BOMBAL SE CONSAGRO CAMPEÓN
EL CANARIO VENCIÓ A ARGENTINO DE FIRMAT 2-0 EN CANCHA DE LOS ANDES DE ALCORTA Y SE QUEDO CON EL TITULO POR OCTAVA VEZ EN SU HISTORIA
SPORTIVO BOMBAL SE CONSAGRO CAMPEÓN
EL CANARIO VENCIÓ A ARGENTINO DE FIRMAT 2-0 EN CANCHA DE LOS ANDES DE ALCORTA Y SE QUEDO CON EL TITULO POR OCTAVA VEZ EN SU HISTORIA
GRAN CAMPAÑA DEL CAMPEÓN CUYOS NÚMEROS HABLAN POR SI SOLOS:
* FUE EL MEJOR EQUIPO EN LA FASE REGULAR
* DIEGO QUIROGA ES EL GOLEADOR DEL TORNEO
* MATIAS IWANOWSKI ES LA VALLA MENOS VENCIDA
* LLEGO A CUARTOS DE FINAL EN LA COPA SANTA FE
* FUE EL MEJOR EQUIPO EN LA FASE REGULAR
* DIEGO QUIROGA ES EL GOLEADOR DEL TORNEO
* MATIAS IWANOWSKI ES LA VALLA MENOS VENCIDA
* LLEGO A CUARTOS DE FINAL EN LA COPA SANTA FE
LOS OCHO CAMPEONATOS DE SPORTIVO BOMBAL: 1983, 1988, 1996, 2000 -Cla-, 2001 -Ap-, 2004 -Ap-, 2013 y 2019
RESALTAR LA EXCELENTE COMPETITIVIDAD DE LOS PROTAGONISTAS CON GESTOS DE RECONOCIMIENTOS MUTUOS, TANTO DE VENCEDORES COMO DE VENCIDOS
REMARCAR TAMBIÉN EL ESPECTÁCULO BRINDADO, EL EXCELENTE COMPORTAMIENTO DE LAS PARCIALIDADES Y LA GRAN ORGANIZACIÓN DEL EVENTO, ESTANDO TODO Y TODOS A LA ALTURA DE LA CIRCUNSTANCIAS
FELICITACIONES SPORTIVO BOMBAL POR EL TITULO
FELICITACIONES ARGENTINO POR SER FINALISTA
FELICITACIONES ARGENTINO POR SER FINALISTA
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