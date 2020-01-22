Liga Deportiva del Sur 2020 fixture divisiones mayores

|FIXTURE TORNEO - LIGA DEPORTIVA DEL SUR
|DIVISIONES MAYORES - 1º Ronda (APERTURA)
|1ra FECHA
|16-feb.
|LOS ANDES
|SPORTIVO BOMBAL
|B. RIVADAVIA
|FIRMAT FBC
|CSD 2 DE JUNIO
|INDEPENDIENTE FC
|ATLETICO ACEBAL
|ATLETICO PAZ
|SPORTING CS
|EDUARDO HERTZ
|AT. ARGENTINO
|CARRERAS AC
|OLIMPIA
|BLANCO Y NEGRO
|2da FECHA
|OLIMPIA
|LOS ANDES
|BLANCO Y NEGRO
|AT. ARGENTINO
|CARRERAS AC
|SPORTING CS
|EDUARDO HERTZ
|ATLETICO ACEBAL
|ATLETICO PAZ
|CSD 2 DE JUNIO
|INDEPENDIENTE FC
|B. RIVADAVIA
|FIRMAT FBC
|SPORTIVO BOMBAL
|3ra FECHA
|LOS ANDES
|FIRMAT FBC
|SPORTIVO BOMBAL
|INDEPENDIENTE FC
|B. RIVADAVIA
|ATLETICO PAZ
|CSD 2 DE JUNIO
|EDUARDO HERTZ
|ATLETICO ACEBAL
|CARRERAS AC
|SPORTING CS
|BLANCO Y NEGRO
|AT. ARGENTINO
|OLIMPIA
|4ta FECHA
|AT. ARGENTINO
|LOS ANDES
|OLIMPIA
|SPORTING CS
|BLANCO Y NEGRO
|ATLETICO ACEBAL
|CARRERAS AC
|CSD 2 DE JUNIO
|EDUARDO HERTZ
|B. RIVADAVIA
|ATLETICO PAZ
|SPORTIVO BOMBAL
|INDEPENDIENTE FC
|FIRMAT FBC
|5ta FECHA
|LOS ANDES
|INDEPENDIENTE FC
|FIRMAT FBC
|ATLETICO PAZ
|SPORTIVO BOMBAL
|EDUARDO HERTZ
|B. RIVADAVIA
|CARRERAS AC
|CSD 2 DE JUNIO
|BLANCO Y NEGRO
|ATLETICO ACEBAL
|OLIMPIA
|SPORTING CS
|AT. ARGENTINO
|6ta FECHA
|SPORTING CS
|LOS ANDES
|AT. ARGENTINO
|ATLETICO ACEBAL
|OLIMPIA
|CSD 2 DE JUNIO
|BLANCO Y NEGRO
|B. RIVADAVIA
|CARRERAS AC
|SPORTIVO BOMBAL
|EDUARDO HERTZ
|FIRMAT FBC
|ATLETICO PAZ
|INDEPENDIENTE FC
|7ma FECHA
|LOS ANDES
|ATLETICO PAZ
|INDEPENDIENTE FC
|EDUARDO HERTZ
|FIRMAT FBC
|CARRERAS AC
|SPORTIVO BOMBAL
|BLANCO Y NEGRO
|B. RIVADAVIA
|OLIMPIA
|CSD 2 DE JUNIO
|AT. ARGENTINO
|ATLETICO ACEBAL
|SPORTING CS
|8va FECHA
|ATLETICO ACEBAL
|LOS ANDES
|SPORTING CS
|CSD 2 DE JUNIO
|AT. ARGENTINO
|B. RIVADAVIA
|OLIMPIA
|SPORTIVO BOMBAL
|BLANCO Y NEGRO
|FIRMAT FBC
|CARRERAS AC
|INDEPENDIENTE FC
|EDUARDO HERTZ
|ATLETICO PAZ
|9na FECHA
|LOS ANDES
|EDUARDO HERTZ
|ATLETICO PAZ
|CARRERAS AC
|INDEPENDIENTE FC
|BLANCO Y NEGRO
|FIRMAT FBC
|OLIMPIA
|SPORTIVO BOMBAL
|AT. ARGENTINO
|B. RIVADAVIA
|SPORTING CS
|CSD 2 DE JUNIO
|ATLETICO ACEBAL
|10ma FECHA
|CSD 2 DE JUNIO
|LOS ANDES
|ATLETICO ACEBAL
|B. RIVADAVIA
|SPORTING CS
|SPORTIVO BOMBAL
|AT. ARGENTINO
|FIRMAT FBC
|OLIMPIA
|INDEPENDIENTE FC
|BLANCO Y NEGRO
|ATLETICO PAZ
|CARRERAS AC
|EDUARDO HERTZ
|11ra FECHA
|LOS ANDES
|CARRERAS AC
|EDUARDO HERTZ
|BLANCO Y NEGRO
|ATLETICO PAZ
|OLIMPIA
|INDEPENDIENTE FC
|AT. ARGENTINO
|FIRMAT FBC
|SPORTING CS
|SPORTIVO BOMBAL
|ATLETICO ACEBAL
|B. RIVADAVIA
|CSD 2 DE JUNIO
|12da FECHA
|B. RIVADAVIA
|LOS ANDES
|CSD 2 DE JUNIO
|SPORTIVO BOMBAL
|ATLETICO ACEBAL
|FIRMAT FBC
|SPORTING CS
|INDEPENDIENTE FC
|AT. ARGENTINO
|ATLETICO PAZ
|OLIMPIA
|EDUARDO HERTZ
|BLANCO Y NEGRO
|CARRERAS AC
|13ra FECHA
|LOS ANDES
|BLANCO Y NEGRO
|CARRERAS AC
|OLIMPIA
|EDUARDO HERTZ
|AT. ARGENTINO
|ATLETICO PAZ
|SPORTING CS
|INDEPENDIENTE FC
|ATLETICO ACEBAL
|FIRMAT FBC
|CSD 2 DE JUNIO
|SPORTIVO BOMBAL
|B. RIVADAVIA
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