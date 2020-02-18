COMUNA DE LA VANGUARDIA ADHIERE AL PROGRAMA “USO RACIONAL DEL AGUA”

Cuidar el agua es responsabilidad de todos, por ello te acercamos unos tips sencillos pero de gran utilidad para que optimices y cuides el consumo del agua.
LAVAR LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS EN UN RECIPIENTE Y NO BAJO EL AGUA DE LA CANILLA.
AHORRÁS 25lts. POR MINUTOS
CERRAR BIEN LAS CANILLAS PARA EVITAR EL GOTEO.
AHORRÁS 80 lts DE AGUA POR DÍA.
CERRAR LA CANILLA AL CEPILLARSE LOS DIENTES.
AHORRÁS MÁS DE 15 lts. DE AGUA
VERIFICAR QUE EL CONSUMO DE AGUA SEA EL ADECUADO, YA QUE SE PUEDEN PRESENTAR FUGAS O ALTERACIONES EN LAS TUBERÍAS.
REGAR EL JARDÍN ANTES DE AMANECER CON UN BALDE O REGADERA EN LUGAR DE MANGUERA.
AHORRÁS MÁS DE 60lts. DE AGUA POR HORA.
UTILIZAR GRANDES CARGAS DE ROPA CON LA OPCIÓN CARGA COMPLETA, O POR LO CONTRARIO LA OPCIÓN MEDIA CARGA.
AHORRAS ENTRE 2500 Y 2800 lts. DE AGUA POR AÑO.
DESCARGAR EL INODORO CUANDO SE NECESARIO.
UN INODORO CON PÉRDIDAS CONTINUA DESPERDICIA HASTA 80 lts. DE AGUA.
LAVAR LOS VEHÍCULOS CON BALDE ANTES QUE CON MANGUERA.
AHORRÁS 120 lts. DE AGUA POR HORA.
RECORDA:
TOMAR AGUA NOS DA VIDA,
PERO TOMAR CONCIENCIA NOS DARÁ AGUA.
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