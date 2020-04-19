COMUNA DE LA VANGUARDIA INFORMA:
EL CASO SOSPECHOSO DE CORONAVIRUS DIO NEGATIVO
COMO COMUNIDAD ESTAMOS MAS QUE CONTENTOS Y AGRADECEMOS INFINITAMENTE EL ACTUAR DE LA FLIA QUE EN TODO MOMENTO SIGUIÓ EL PROTOCOLO ESTABLECIDO TANTO EN INFORMAR QUE EL JOVEN SE ENCONTRABA CON FIEBRE COMO LUEGO EN EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL AISLAMIENTO.
TAMBIÉN QUEREMOS DESTACAR EL RÁPIDO ACCIONAR DE NUESTRA DIRECTORA DEL SAMCO LOCAL.
RECORDAMOS A TODOS LOS VECINOS QUE ANTE EL MÍNIMO SÍNTOMA QUE DE LUGAR A SOSPECHA DEBEN COMUNICARSE DE INMEDIATO POR TELÉFONO CON LA DOCTORA DEL SAMCO.
ES IMPORTANTISÍMO EL ACTUAR DEL AFECTADO Y SU FAMILIA EN ESTOS CASOS, PARA PODER ACTIVAR DE INMEDIATO EL PROTOCOLO ESTABLECIDO Y DE ESA MANERA CUIDAR AL PACIENTE, SU FAMILIA Y ALLEGADOS.
UNA VEZ MAS FELICITAMOS A ESTA QUERIDA FAMILIA DEL PUEBLO PORQUE DESDE UN PRIMER MOMENTO SE CUIDARON Y NOS CUIDARON COMO COMUNIDAD.
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