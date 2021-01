La ministra Cantero encabezó una nueva entrega de aportes para escuelas santafesinas







En el acto para la entrega de fondos FANI a 21 escuelas de la región IV (Santa Fe) acompañaron el secretario de Educación, Víctor Debloc; la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; la delegada de la Regional de Educación IV, Monica Henny, supervisoras y directivos de las instituciones educativas involucradas.

Se trata de establecimientos educativos de Laguna Paiva, Coronda, Monje, San Justo, Santo Tomé y Santa Fe, con partidas provenientes del Fondo de Asistencia para Necesidad Inmediatas (FANI).La ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, entregó aportes a escuelas de las localidades de Laguna Paiva, Coronda, Monje, San Justo, Santo Tomé y Santa Fe. “Durante el 2020 hemos trabajado en la entrega de los FANI, en función de criterios que contemplen primeramente, todas las obras que tienen que ver con la provisión de agua segura, porque encontramos muchos edificios escolares que no la tenían y eso siempre es una prioridad. Después seguimos con el tema sanitarios, filtraciones en techos, redes eléctricas y de gas, y dejamos para el final equipamiento y ampliaciones. Por eso los aportes de hoy tienen que ver con equipamientos y es un modo de llegar a la escuela y responder a los pedidos que ustedes fueron haciendo”, afirmó en ese contexto Cantero.Para referirse a las acciones que el Ministerio de Educación está llevando adelante a fin de garantizar escuelas seguras, la ministra manifestó que “la pandemia también ha traído cosas que se van a quedar entre nosotros: el cuidado de la salud, las prácticas sanitizantes, la necesidad de tener espacios ventilados y de poseer espacios con la amplitud necesaria para compartir momentos con distanciamientos. La geografía del espacio escolar empieza a repensarse del mismo modo que vamos a repensar la organización de la escuela porque este año vamos a intentar recuperar presencialidad que necesariamente no será igual a la que conocimos”.En ese sentido, Cantero declaró que “todos y todas vamos a tener que estar con nuestras cabezas abiertas y flexibles para pensar otros dispositivos. Escuelas con alternancia, escuelas bimodales, unos días con presencialidad y otros con trabajo en casa, en pequeños grupos. Realmente un tiempo escolar distinto y ello también significa que debemos volver a pensar el diseño curricular, la selección de la currícula, el modo y la metodología de trabajo”.HACIENDO HISTORIAPara enfatizar la trascendencia del momento que atraviesa el sistema educativo, la titular de Educación enfatizó: “Estamos haciendo historia. Dentro de 15 o 20 años la teoría pedagógica va a hablar de la escuela de la pandemia o de la pospandemia y esa construcción la estamos haciendo juntos: el Estado, los docentes, los alumnos y las familias, que somos los actores fundamentales de este tiempo que nos toca vivir y compartir, aportando lo que sabemos, la creatividad que tenemos, la experiencia acumulada, para que entre todas y todos podamos diseñar esa nueva escuela que se avecina”.Respecto de la importancia de la presencialidad, Cantero expresó que “todos los sistemas educativos de Argentina, y del mundo, están expectantes de recuperar la presencialidad porque si algo ha enseñado la pandemia es que la tecnología no sustituye el vínculo presencial, no reemplaza el valor humanizador y humanizante del vínculo entre el docente y sus alumnos. Lo complementa y como tal es necesario convirtiéndose en un derecho social al que debemos responder garantizando el acceso tecnológico de todas y todos”.PLAN DE VACUNACIÓNMás adelante, la titular de la cartera educativa provincial se refirió a la campaña de vacunación expresando que “la Argentina ha decidido que unos de los grupos prioritarios para el proceso de vacunación sean los docentes y los asistentes escolares y el caso de nuestra provincia se incluye en la línea ‘Escuelas Seguras’ y por lo tanto estamos trabajando junto al Ministerio de Salud, decidiendo en todo el territorio provincial, donde deberán estar habilitados los centros de vacunación. En estas decisiones también vamos a participar a los gremios docentes”.Finalmente, Cantero aclaró que la vacunación “no es obligatoria pero el Estado provincial está obligado a garantizar el acceso a la vacunación. Creemos que es una apuesta para mejorar las condiciones en las que vamos a trabajar y desplegar nuestra vida cotidiana”. Y agregó que “aquel que libremente decida no vacunarse no va a estar eximido de cumplir con su trabajo ni va a ser un condicionante para el despliegue de los dispositivos de dictados de clases. La expectativa es que, teniendo esta posibilidad, la mayor parte de las y los docentes y asistentes escolares acceda a su vacunación en pos del cuidado de su propia salud, la salud de sus compañeras y compañeros y de las y los chicos”.DETALLE DE LOS APORTESLas partidas serán destinadas adquisición de adquisición cocinas, calefones y termotanques, mobiliario escolar, ventiladores, computadoras portátiles e impresoras:Escuela Primaria N° 884 “Ignacio F. Rodríguez” de Santa Fe - $ 47.300EEMPA N° 1284 “Brigadier Gral. Estanislao López de Laguna Paiva - $ 80.600Escuela Primaria N° 310 “Carlos III Arguimbau” de Coronda - $ 82.250Escuela de Música N° 9901 “Orquesta Sinfónica de Niños y Juvenil” de Santa Fe - $ 269.565Escuela Especial N° 2104 de Santa Fe - $ 29.999Escuela Secundaria N° 389 “Julio Migno” de Santa Fe - $ 54.429Jardín N° 317 “María Elena Walsh” de Santa Fe - $ 26.000Escuela Primaria N° 286 “Juan B. Maciel” de Monje - $ 55.665Escuela de Enseñanza Técnico Profesional N°633 “Centenario de Bolivia” - $ 27.600Escuela Primaria N° 27 “Dr. José María Gálvez” de Santa Fe - $ 29.076Jardín N° 94 “Prof. Juan Mantovani” de San Justo - $ 29.094Escuela Primaria N°048 “Prof. Maximio Victoria” de Santa Fe - $ 30.000EEMPA N° 1157 “Julieta Lanteri” de Santa Fe - $ 29.814Escuela Primaria N° 1111 “Luis Borruat” de Santa Fe - $ 27.297Escuela Primaria N° 19 “Juan de Garay” de Santa Fe - $ 30.000Escuela Primaria N°049 “Dr. Agustín Araya” de Santo Tome de $ 26.200Escuela de Enseñanza Técnico Profesional N° 645 “Coronel Martin Jacobo Thompson” de Santa Fe - $30.000Escuela Primaria N° 6384 “Alte. Guillermo Brown” de Santa Fe - $ 29.970