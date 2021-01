Prieto: "Habrá más control y prevención, mientras continuamos con la vacunación contra el Covid"





Así lo afirmó el Secretario de Salud de la provincia, tras una reunión de coordinación entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad. Los funcionarios insistieron en los cuidados personales.En el día de hoy se llevó adelante una mesa de trabajo donde se definió y planificó profundizar acciones contra el Covid, implementar de manera conjunta otras y avanzar con controles necesarios; mientras sigue en marcha el plan de vacunación contra el coronavirus.La reunión estuvo encabezada por la ministra de Salud Sonia Martorano acompañada por el secretario de Salud Jorge Prieto, el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, y el director de Salud municipal, César Pauloni.Inicialmente, Jorge Prieto manifestó que “esta es una más de las reuniones que vienen sosteniéndose desde el comienzo de la pandemia con gobiernos locales, pero que van a ser más frecuentes porque estamos en un momento verdaderamente crítico de aumento de los casos de Covid y, por lo tanto, es imperioso aumentar las medidas de control, el convencimiento a la población de que debe cuidarse y llevar, sin descanso, la campaña de vacunación en el personal crítico e hipercrítico para luego ampliarlo a los grupos de riesgo”.Posteriormente, remarcó Prieto que “existe preocupación por el nivel de contagios, asociado al relajamiento excesivo del autocuidado y cuidado del otro. Comprendemos que hay un gran agotamiento, que noviembre y diciembre fueron meses de mucha movilización de personas por las distintas festividades y feriados, por eso tenemos que restringir la circulación de personas, es la única forma en que se limite la expansión del virus y de que no colapse el sistema de salud”.“En virtud de ello –agregó el secretario de Salud– el gobernador Omar Perotti y la ministra Sonia Martorano participaron ayer de una videoconferencia con el Presidente y el resto de los gobernadores, en la que todos analizaron la situación y la provincia hizo su aporte. Ahora esperamos el decreto del presidente Fernández, y en función de ello, en las próximas horas, el decreto provincial para saber exactamente cómo serán las nuevas restricciones”.“LA IDEA ES NO PROHIBIR NADA"Consultado sobre la posible vuelta atrás de medidas vinculadas a los sectores productivos, Prieto fue enfático: “La idea es no prohibir nada. Lo que haremos es aumentar los mecanismos de control y el llamado al convencimiento y a la toma de conciencia”, dijo y remarcó: “Está en riesgo la vida de muchos”.Finalmente, Jorge Prieto dijo que “cada distrito tomará sus medidas de control –pero serán conjuntos–”; y que “el trabajo que realizamos el día de hoy con el intendente es ver todas las estrategias: los dispositivos de vacunación y las movilidades de las que vamos a disponer. El municipio aportó todo el recurso que puede sumar a Salud y esto va a ser un trabajo en forma conjunta, estamos muy satisfechos”.EL PROBLEMA DE LOS ENCUENTROS SOCIALESPara cerrar, el intendente Emilio Jatón dijo: “Estamos trabajando en la articulación para ver cómo enfrentamos este momento de la pandemia y cómo será la vacunación masiva a partir de los próximos meses. Además, se realizó un intercambio de datos recabados por la ciudad, que son coincidentes con los de la provincia”.