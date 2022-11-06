LIGA DEPORTIVA DEL SUR 2022
CUARTOS DE FINAL- REVANCHA
EN ACEBAL. ESTADIO EMILIANO PAPA
ATLÉTICO ACEBAL (1) L. PALACIOS (P)
Incidencias: EXP: L. PRINCIPE
EN BIGAND. ESTADIO: JULIO NOGUERAS
INDEPENDIENTE (1) E. BONIFAZIO
LOS ANDES (1) N. RIGUETTO
Arbitro: NAHUEL FRANCO
Incidencias: EXP: MATÍAS BOMBA
EN FIRMAT- ESTADIO: FELIX ORIOLA
ARGENTINO (0)
SAN MARTÍN (1) B. DI MARCO (P)
Arbitro: A. PORTILLO
GLOBAL_ CAA (1) - SMPA (1)
EN FIRMAT- ESTADIO LA CALDERA
FIRMAT fC (0)
BLANCO Y NEGRO (2) F. HERRERA x 2
Arbitro: F. FOGLIATTI
Incidencias: EXP. ORTIZ (BYN)
GLOBAL: FFC (1) B Y N (3)
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