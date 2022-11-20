LIGA DEPORTIVA DEL SUR 2022
PRIMERA DIVISIÓN. SEMIFINAL REVANCHA
LUNES 21. 18 HORAS
ESTADIO JULIO NOGUERA
VALOR ENTRADA: $ 700
MEDIOS EN VIVO: TDC FIRMAT- RADIO LIDER FIRMAT 90.7- LA MEGA 98.9
HISTORIAL INDEPENDIENTE- ARGENTINO
Partidos jugados: 115
ARGENTINO 50 triunfos- 182 goles a favor
INDEPENDIENTE FC: 37 victorias- 136 goles a favor
EMPATES: 28
CRUCES EN PLAY OFF
FINAL 1978
INDEPENDIENTE (0) – ARGENTINO (0)
ARGENTINO (1) - INDEPENDIENTE (0)
SEMIFINALES 2003
INDEPENDIENTE (0) – ARGENTINO (1)
ARGENTINO (3) - INDEPENDIENTE (1)
SEMIFINALES 2016
INDEPENDIENTE (1) – ARGENTINO (1)
ARGENTINO (2) - INDEPENDIENTE (0)
SEMIFINAL 2022
ARGENTINO (2)- INDEPENDIENTE (2)
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