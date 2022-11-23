LIGA DEPORTIVA DEL SUR 2022
PRIMERA DIVISIÓN- TORNEO CLAUSURA
SEMIFINALES- REVANCHA
BLANCO Y NEGRO Y ARGENTINO DEFINEN EL CAMPEÓN COMO EN EL 2016.
ATLÉTICO ACEBAL (5) CIARROCAx 2- CHAPARRO-ALVAREZ- CIARROCHI
BLANCO Y NEGRO (5) DIAZ x 2- HERRERA- ROMAN- SACRAMONE
Arbitro. BRIAN FERREYRA (CADEP)
Incidencias: EXPULSADO: ROMAN (BYN)
DEFINICIÓN POR PENALES
ATLÉTICO ACEBAL (3 ) FRAZZI (GOL)- ALVAREZ (GOL)- COTTO (ATAJADO)- CABRERA (DESVIADO)- PALACIOS (GOL)- CIARROCHI (ATAJADO)
BLANCO Y NEGRO (4) SOSA(GOL)- GENTILE (ATAJADO)- ORTIZ (GOL)- SACRAMONE (GOL)- DIAZ (ATAJADO)- MINGUEZ (GOL)
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EN BIGAND: ESTADIO JULIO NOGUERAS
INDEPENDIENTE (0)
ARGENTINO (1) MAZZOCO DE PENAL 12MIN PT ALARGUE
Arbitro: NAHUEL VIÑAS
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FIANL TORNEO CLAUSURA
BLANCO Y NEGRO vs ARGENTINO DE FIRMAT
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