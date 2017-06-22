LDDS 2017 - divisiones mayores 2 fecha ronda 2 pendiente Blanco y Negro vs San Martín (resultados)

LDDS 2017 - DIVISIONES MAYORES
2° FECHA - RONDA 2 (PENDIENTE)
2° FECHA - RONDA 2 (PENDIENTE)
PRIMERA DIVISIÓN
BLANCO Y NEGRO (2)-(1) SAN MARTÍN
GOLES: BRUNO BENEDETTI y FRANCO MOYANO -p- (BYN); JULIAN FERMANI (SMA)
ARBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ
BLANCO Y NEGRO (2)-(1) SAN MARTÍN
GOLES: BRUNO BENEDETTI y FRANCO MOYANO -p- (BYN); JULIAN FERMANI (SMA)
ARBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ
SEGUNDA DIVISIÓN
BLANCO Y NEGRO (0)-(0) SAN MARTIN
ARBITRO: FACUNDO FOGLIATI
BLANCO Y NEGRO (0)-(0) SAN MARTIN
ARBITRO: FACUNDO FOGLIATI
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