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LDDS 2017 - divisiones mayores 2 fecha ronda 2 pendiente Blanco y Negro vs San Martín (resultados)

jueves, 22 de junio de 2017 | 22:55

LDDS 2017 - DIVISIONES MAYORES
2° FECHA - RONDA 2 (PENDIENTE)
PRIMERA DIVISIÓN
BLANCO Y NEGRO (2)-(1) SAN MARTÍN
GOLES: BRUNO BENEDETTI y FRANCO MOYANO -p- (BYN); JULIAN FERMANI (SMA)
ARBITRO: GUILLERMO DOMINGUEZ
SEGUNDA DIVISIÓN
BLANCO Y NEGRO (0)-(0) SAN MARTIN
ARBITRO: FACUNDO FOGLIATI
Fuente: 
Leandro Stampella
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