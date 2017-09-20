Alertas Meteorológicos
ALERTA METEOROLOGICO POR VIENTOS INTENSOS CON RAFAGAS
ALERTA METEOROLOGICO POR VIENTOS INTENSOS CON RAFAGAS
Zona de Cobertura:
CENTRO Y OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTE DE CATAMARCA. CORDOBA. LA PAMPA. ESTE DE LA RIOJA. CENTRO Y ESTE DE MENDOZA. ESTE DE SAN JUAN. SAN LUIS. SANTA FE. SANTIAGO DEL ESTERO.
CENTRO Y OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTE DE CATAMARCA. CORDOBA. LA PAMPA. ESTE DE LA RIOJA. CENTRO Y ESTE DE MENDOZA. ESTE DE SAN JUAN. SAN LUIS. SANTA FE. SANTIAGO DEL ESTERO.
Situación:
EL PASAJE DE UN FRENTE FRIO A TRAVES DEL AREA DE COBERTURA ESTA PROVOCANDO UNA ROTACION DE LOS VIENTOS AL SECTOR SUR Y UNA INTENSIFICACION DE LOS MISMOS SOBRE LA PAMPA, EL CENTRO Y ESTE DE MENDOZA, SAN LUIS, ESTE DE SAN JUAN Y SUR DE CORDOBA. SE ESPERAN VIENTOS CON VELOCIDADES ENTRE 40 Y 60 KM/H, CON RAFAGAS. SE PREVE QUE LOS VIENTOS INTENSOS CON RAFAGAS SE EXTIENDAN AL RESTO DE LA REGION DURANTE EL TRANSCURSO DEL DIA DE HOY. CABE DESTACAR QUE DICHA INTENSIFICACION EN LA VELOCIDAD DE LOS VIENTOS PODRA GENERAR DISMINUCION DE LA VISIBILIDAD ESPECIALMENTE EN LA ZONA CENTRAL.
EL PASAJE DE UN FRENTE FRIO A TRAVES DEL AREA DE COBERTURA ESTA PROVOCANDO UNA ROTACION DE LOS VIENTOS AL SECTOR SUR Y UNA INTENSIFICACION DE LOS MISMOS SOBRE LA PAMPA, EL CENTRO Y ESTE DE MENDOZA, SAN LUIS, ESTE DE SAN JUAN Y SUR DE CORDOBA. SE ESPERAN VIENTOS CON VELOCIDADES ENTRE 40 Y 60 KM/H, CON RAFAGAS. SE PREVE QUE LOS VIENTOS INTENSOS CON RAFAGAS SE EXTIENDAN AL RESTO DE LA REGION DURANTE EL TRANSCURSO DEL DIA DE HOY. CABE DESTACAR QUE DICHA INTENSIFICACION EN LA VELOCIDAD DE LOS VIENTOS PODRA GENERAR DISMINUCION DE LA VISIBILIDAD ESPECIALMENTE EN LA ZONA CENTRAL.
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