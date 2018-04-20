LDDS 2018. Suspensión y cambios en el cronograma

LDDS 2018 - DIVISIONES MAYORES - TORNEO APERTURA
SUSPENSIÓN DE PARTIDO Y CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA
SE INFORMA QUE DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATICAS ESTA SUSPENDIDO LA JORNADA DE ESTA NOCHE ENTRE SP. BOMBAL vs LOS ANDES POR LA 12° FECHA.-
DICHO ENCUENTRO SE REPROGRAMA PAR EL DOMINGO 22/04 A LAS 14:00 HS (2° DIVISION) Y 16:00 HS (1° DIVISION).-
DEBIDO A ESTE CAMBIO, LA JORNADA DE PRIMERA "B" ENTRE BOMBAL JUNIORS CLUB vs NUEVO ALBERDI DE FIRMAT SE JUEGA EL DOMINGO 22/04 A LAS 10:00 HS (2° DIVISIÓN) Y 12:00 HS (1° DIVISIÓN)
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