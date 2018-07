Gran podio de Passera y Bucci: La fecha con invitados los vio culminar segundos

TS1800Gran podio de Passera y BucciLa fecha con invitados los vio culminar segundos, a milésimas del triunfo en una muy entretenida competenciaLa cita especial del TS1800 tuvo al binomio de Juan Manuel Passera y Alejandro Bucci como uno de los más destacados en Alta Gracia. El de Villa Gobernador Gálvez ganó su parte de la competencia y el de Armstrong fue segundo en un final espectacular. Ahora Passera marcha segundo en el certamen.A pesar de que todos sus rivales probaron el viernes, Juan Manuel Passera logró el mejor tiempo del fin de semana en el primer entrenamiento, en el primer giro rápido sobre el Ford Fiesta Kinetic del Ale Bucci Racing. Con el cambio de unidad, junto a Alejandro Bucci conformaron un binomio muy competitivo.En clasificación no se pudo aprovechar del todo, pero se metieron en un meritorio quinto lugar en la general, para intentar ser protagonistas el domingo. La carrera estaba planteada en dos partes, una por la mañana y otra por la tarde a libre elección de quién debía correr en cada parte.Bucci largó en la primera etapa de la competencia, y rápidamente avanzó colocaciones para meterse segundo. Posteriormente, superó a Cristian Garbiglia pero su auto se puso de costado y se produjo un incidente con su contendiente, involuntario, donde ambos perdieron terreno pero pudieron seguir en carrera. El de Villa Gobernador Gálvez aplicó un ritmo demoledor, y poco a poco remontó hasta llegar a la punta de la carrera a falta de dos giros, para luego vencer y dejar en pole a Passera.“Hicimos una muy buena primera parte, y en un momento se me cruzó el auto, y Garbiglia me chocó y me ayudó porque me enderezó el auto. Luego fuimos avanzando y pudimos alcanzar la punta de la carrera, aprovechando que Bosio se fue ancho y pudimos ganar la carrera. Teníamos una falla en la zona de los mixtos”, manifestó Ale Bucci tras su participación exitosa.Partiendo al frente, el de Armstrong largó bien, pero en el segundo curvón perdió un poco el control y hasta que estabilizó el Fiesta, perdió varias colocaciones. Ese detalle lo obligó a arremangarse y empezar a remontar. Poco a poco llegó a estar tercero, pero lejos de los dos primeros.A poco del final, los dos de adelante luchaban por la victoria y Passera se acercó, pasó a uno de ellos en la última vuelta y estuvo a 57 milésimas de segundo de adjudicarse la victoria, llegando a la par con Danilo D’Angelo.Tras la gran competencia, Passera declaró: “Un error mío nos privó de ganar, se me puso de costado el auto y perdí varias posiciones, no sé ni cómo quedé, pero luego avanzamos. El auto que me dio Ale fue terrible, estoy muy agradecido. Hicimos una remontada espectacular, y en el final ellos dos se tocaron adelante y me pude meter a la par de Danilo en la llegada. Si me daban una vuelta más la ganaba, pero no alcanzó. Estoy contento igualmente, porque sumamos lindos puntos para el campeonato. Tenemos los elementos para ganar, así que a no desesperarse que ya va a llegar. Gracias al Ale Bucci Racing por el gran auto y a toda la gente que me apoya y acompaña en esto”.La próxima fecha será el fin de semana del 12 de agosto, en el autódromo de Rafaela. Passera se encuentra segundo en el torneo, producto del gran rendimiento en el Cabalén.