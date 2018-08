20 años de trayectoria: “El Pangaré” celebró junto a su público

Grupo de Elortondo reconocido en toda la provincia













20 años de trayectoria: “El Pangaré” celebró junto a su públicoEl sábado por la noche y a sala llena, el talentoso grupo folclórico de Elortondo, “El Pangaré” festejó sus 20 años de carrera junto a vecinos de la localidad y la región. Hubo reencuentro con ex bailarines y distinciones por parte de la Comuna, el senador Lisandro Enrico y el diputado Julio Eggimann, al conjunto coordinado por el profesor Omar Chiesa.Entre los presentes, estuvieron el grupo “Amancay” de Venado Tuerto; “Al Compás de los Sueños”, de Chovet; “Sentimiento Criollo”, de Wheelwright; “Raíces de mi Pueblo”, de La Chispa; y “Ecos de mi Tierra”, de Firmat. También bailó parte de la primera “formación”, acompañados por miembros actuales de “El Pangaré”.Actualmente conforman el grupo un total de 54 bailarines que junto a colaboradores, suman cerca de 60 personas que integran la “familia” de artistas. Según la organización hubo alrededor de 600 personas presentes en el importante evento, que tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela 163.Tras el espectáculo, Chiesa se mostró muy contento por transcurrir estos 20 años y juntar parte del ballet. Agradeció contar con tanta gente acompañando, “muestra de que uno cosecha lo que siembra”, aseguró. Asimismo, valoró la presencia de ex alumnos, profesores y el mensaje mandado desde España por una ex bailarina. “Todo nos pone muy contento”, añadió.Para el profesor, es fundamental continuar con el apoyo del pueblo que los vio nacer: “Tenemos presente siempre el respaldo de Elortondo. Siempre nos reconocieron bien. Cuando nos presentamos hay gente de pie aplaudiendo y vivándonos siempre a seguir”, amplió.Finalmente, agradeció la colaboración y presencia de la Comuna, legisladores, familiares y del público en general.Encuentro de CulturasPor otra parte, Chiesa aprovechó para anticipar que el próximo jueves 20 de septiembre, se realizará un nuevo Encuentro Internacional de Culturas en Elortondo, junto a los profesores Silvio Gabolino y Cecilia Ferreyra. En la oportunidad van a estar presentes delegaciones de Polonia y Chile, para enseñar sus bailes típicos y vestimentas.Visitarán las escuelas primarias dando talleres durante la tarde, para posteriormente desfilar por las calles del pueblo y terminar en el Galpón del Parque 19 de Marzo a las 20, con espectáculos artísticos.