Ale Bucci Racing agrandó la diferencia en la cima del campeonato de Clase 2

TURISMO NACIONALEstiró la ventajaAle Bucci Racing agrandó la diferencia en la cima del campeonato de Clase 2 con Nicolás Posco al frenteEl espectáculo pampeano del Turismo Nacional Clase 2 terminó siendo muy favorable al Ale Bucci Racing pensando en el campeonato, más allá de que se escapó el podio en el final. Nicolás Posco fue sexto y sigue líder del torneo, Matías Cravero quedó noveno y Gabriel Scordia vigésimo.Nuevamente con tres autos en pista, la mayor dificultad era lograr que los tres Ford Fiesta funcionen en un gran nivel y se note en las pruebas de clasificación. No obstante, los tres quedaron entre los diez mejores en la Clase 2, con Nicolás Posco segundo, Matías Cravero quinto y Gabriel Scordia octavo.Los tres debieron largar en la segunda serie, donde Nico Posco escapó y ganó la batería más rápida. De ese modo quedó en pole position para la final. Cravero, no largó bien, quedó quinto y Scordia avanzó al segundo, pero luego Matías se recuperó y finalmente abandonó por un desperfecto. En tanto que Scordia llegó quinto.El espectáculo del domingo no salió del todo favorable para la carrera, a pesar de un gran inicio. Posco era líder pero antes de la mitad de carrera, Julián Lepphaille le hizo frente y el puntero del campeonato no pudo prevalecer. Ante esa situación, lo siguió toda la competencia, pero un ingreso del auto de seguridad lo complicó y los de atrás, aprovechando las succiones, lo enredaron y llegó sexto.Por otro lado, desde el último puesto avanzó muchísimo Mati Cravero, y a pesar de todos los cambios que hubo, arribó noveno. Quien venía para terminar entre los diez y no pudo cerrar un buen final fue Scordia, quien fue golpeado y culminó vigésimo.Más allá de las posibilidades de ganar, lo más importante fue el hecho de que estiró distancias en la punta del campeonato, porque llegó con 18 de ventaja y se retiró con 35 puntos y medio arriba del nuevo escolta, Lepphaille.La próxima fecha será en Rosario, el fin de semana del 16 de septiembre.