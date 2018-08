El dólar oficial en Rosario subió a 39,60 pesos y llegó a 41 en casas de cambio

En algunos momentos de la mañana la disparidad fue tal que una entidad ofrecía el billete verde a 41 y, a pocos metros, otra lo hacía a 39.



Otra cara de la crisis cambiaria y económica de este jueves fue la presencia de algunos pequeños ahorristas que fueron hasta la peatonal a desprenderse de sus ahorros en dólares para poder cubrir sus gastos.



“Voy a vender dólares porque no llegó a fin de mes”, contó uno de ellos.



Desde la puerta del Banco Nación Rosario, el periodista Daniel Amoroso reflejó que el dólar oficial estaba a 37,40-38,60 y que ese precio buscaba controlarse con una última medida financiera: elevar la tasa de interés a 60 por ciento para retener la ida de los pesos hacia la moneda estadounidense. Minutos después el valor subió otro peso y la corrida parecía infinita.



"Si vas perdiendo 5 a 0, no podés pensar que estás jugando bien"



El economista Gustavo Helguera describió el escenario de "desconcierto" y aseguró que más allá de los grandes números vio "gente que cambia 100 ó 200 dólares para llegar a fin de mes".



"Estamos en una vorágine que genera más desconcierto aún. Literalmente la economía está frenada", dijo y contrapuso al pequeño vendedor con el pequeño comprador: "El que puede comprar 100 dólares lo compra porque ve que está perdiendo".



La devaluación se da en un marco de escepticismo por el futuro económico y financiero del país. Es producto de la falta de precisiones del nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de "errores graves" en materia política, dijo Helguera.



"Si vas perdiendo 5 a 0, no podés seguir pensando que estás jugando bien", definió sobre la reacción del gobierno y resumió: "Esto es un sálvase quien pueda".









Fuente: rosario3.com

