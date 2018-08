Fuente:

Histórica visita del Gobernador a Elortondo: entregó $1,9 millones para avanzar con varios proyectosEn un hecho que fue definido como “histórico” por el presidente comunal, Javier Picinato, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, volvió el viernes a Elortondo por segunda vez en 15 días. Lo hizo para encabezar un acto frente al Hospital local, acompañado por instituciones del pueblo, que le dieron un marco especial a la actividad.Primeramente, el titular de la Casa Gris, supervisó el avance de la obra de cloacas y otorgó fondos a la Comuna para ejecutar la segunda etapa de la nueva Playa de Camiones por un monto de $1.568.000 pesos. En tanto, en el marco del programa “A cada santafesino un árbol”, hizo efectivos fondos por 58 mil pesos.Además, hizo lo propio con el Club Atlético Elortondo, al que destinó 350 mil pesos para gastos de mejoramiento de las instalaciones. Y finalmente, anunció la refuncionalización del Centro de Salud local.Al pueblo, llegaron también la ministra de Salud, Andrea Uboldi; de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; y el senador Lisandro Enrico; entre otros, con quienes la máxima autoridad santafesina recorrió las instalaciones del Hospital y anunció allí la intención de mejorarlo.Es para remarcar que Miguel Lifschitz había asumido un compromiso con la Comuna y con un “amigo personal”, como el Padre Ignacio, de visitar el Hospital con la Ministra de Salud para ampliarlo y remodelarlo. En este orden, se mostró agradecido por el recibimiento por parte de la localidad: “Para mí siempre es muy grato recibir el afecto, respeto y aprecio de los santafesinos. Es el único premio y reconocimiento que nos llevamos quienes tenemos vocación de servicio”, dijo.Asimismo, aclaró que desde el Frente Progresista, priorizan un plan de inversión pública en todo el territorio, donde hay más de 1000 en ejecución “y la gran mayoría está fuera de las grandes ciudades”, aseguró. “Es en el interior, donde hay más necesidades y ganas de progreso. Por eso tenemos un fuerte compromiso en este Departamento, con el trabajo del Senador y la Comuna”, agregó Lifschitz.Y destacó: “Vamos a seguir acompañando, apoyando y cada vez que nos necesiten, cuenten con nuestro gobierno para trabajar juntos y llevar los planes adelante”.Por su parte, Javier Picinato, admitió que es un "honor" que vuelva a recorrer las calles de Elortondo y que es “histórico” que un Gobernador vuelva en menos de 15 días. “Eso nos gratifica y nos da una aliento especial”, aseveró.Para el Presidente Comunal, sobran motivos para agradecerle en nombre del pueblo el compromiso, porque “permitió tener una gran obra como la de cloaca, que no es una más”, sino que les va a permitir cuando esté funcionando cambiar la calidad de vida.“Si no hubiese existido su decisión política, no hubiésemos tenido la posibilidad de tener la obra. En esto tenemos un agradecimiento especial. El pueblo tiene que ser un agradecido de la democracia de tener un Gobernador con una decisión política tan firme. Santa Fe está presente. Y eso es importante para nosotros como santafesinos”.Finalmente, sostuvo: “Al pueblo, le pido que sigamos teniendo paciencia que las obras van a llegando. Y a esto lo vamos construyendo entre todos”.