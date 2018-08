Liga LIVOI, resultados de la fecha y tabla de posiciones

Estamos nuevamente informando lo sucedido en la Livoi, éste finde pasado, fecha en la cual en la rama masculina de 1° división hubo dominio de los locales en su mayoría, mientras que en damas se repartieron. No obstante no se modificaron tanto las tablas, Bogado vuelve a tomar la punta en varones y los demás lo siguen de cerca. En damas gran repuntada de Unión de Pavón alcanzando al las punteras de Bogado y en las sub 23 gran torneo están disputando los varones. Los resultados de la 5° fecha fueron: