No a la reforma: el oficialismo lamentó que no se haya podido avanzar

Fuente: rosario3.com



El ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, se refirió al rechazo de Diputados al proyecto para modificar la constitución provincial. “El trámite puede seguir aunque no soy optimista. Siempre hay una excusa”, se quejó. Aseguró que no había especulaciones para la reelección del gobernadorEl ministro Farías se refirió al rechazo de la reforma.(archivo Gobernación)1/1Luego del rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto para abrir un proceso de reforma constitucional en la provincia, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, lamentó que no se haya podido avanzar con el tema. Aunque sostuvo que el debate se podría retomar en la Legislatura, reconoció que no es optimista porque no ve un "real interés" para tratarlo.“Creemos que hoy era una gran oportunidad, estuvieron los 50 diputados discutiendo por mas de 5 y media horas. Estaban dadas todas las condiciones porque todos demostraron conocer los temas y es lamentable que hoy no se haya podido avanzar”, expresó Farías este miércoles en diálogo con el periodista Sergio Roulier (La primera de la tarde, Radio 2).“El trámite puede seguir aunque no soy optimista porque no veo real interés de tratar la reforma de la Constitución. Siempre hay una excusa”, se quejó el funcionario provincial y aseguró que el gobernador estaba dispuesto a dejar de lado el artículo que habilita su reelección para avanzar con el debate.