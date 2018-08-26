TORNEO PROVINCIAL DE SELECCIONES SUB 15
SEDES: ALCORTA (LOS ANDES) y MAXIMO PAZ (ATLETICO PAZ)
DOS DERROTAS EN EL CIERRE DE LA FASE REGULAR
LOS DOS SELECCIONADOS DE LA LIGA PERDIERON 1-0 POR EL 3° FECHA DE LA FASE REGULAR
LIGA DEPORTIVA DEL SUR "A" CAYO CON LIGA ESPERANCINA... MIENTRAS QUE LIGA DEPORTIVA DEL SUR "B" LO HIZO CON LIGA RECONQUISTENSE
RESULTADOS DE LA 3° FECHA:
GALVENSE 1-1 RAFAELINA
DTVA DEL SUR "A" 0-1 ESPERANCINA
TOTORENSE 1-O DPTAL SAN MARTIN
ROSARINA 4-0 PAIVENSE
CERESINA 0-1 OCAMPENSE
VERENSE 0-0 SANTAFESINA
RECONQUISTENSE 1-0 DTVA DEL SU "B"
CAÑADENSE 2-0 INTERPROVINCIAL
CASILDESNE 1-0 SANLORENCINA
SEMIFINALES - COPA DE ORO:
ROSARINA vs DTAL SAN MARTIN
TOTORENSE vs CAÑADENSE
SEMIFINALES - COPA DE PLATA:
OCAMPENSE vs RECONQUISTENSE
RAFAELINA vs SANTAFESINA
SEMIFINALES - COPA DE BRONCE:
DTVA DEL SUR "B" vs CASILDENSE
INTERPROVINCIAL vs ESPERANCINA
SEMIFINALES - COPA DE BRONCE:
VERENSE vs GALVENSE
SANLORENCINA vs CERESEINA
PARTIDO CONSUELO:
PAIVENSE vs DTVA DEL SUR "A"
SEDES: ALCORTA (LOS ANDES) y MAXIMO PAZ (ATLETICO PAZ)
DOS DERROTAS EN EL CIERRE DE LA FASE REGULAR
LOS DOS SELECCIONADOS DE LA LIGA PERDIERON 1-0 POR EL 3° FECHA DE LA FASE REGULAR
LIGA DEPORTIVA DEL SUR "A" CAYO CON LIGA ESPERANCINA... MIENTRAS QUE LIGA DEPORTIVA DEL SUR "B" LO HIZO CON LIGA RECONQUISTENSE
RESULTADOS DE LA 3° FECHA:
GALVENSE 1-1 RAFAELINA
DTVA DEL SUR "A" 0-1 ESPERANCINA
TOTORENSE 1-O DPTAL SAN MARTIN
ROSARINA 4-0 PAIVENSE
CERESINA 0-1 OCAMPENSE
VERENSE 0-0 SANTAFESINA
RECONQUISTENSE 1-0 DTVA DEL SU "B"
CAÑADENSE 2-0 INTERPROVINCIAL
CASILDESNE 1-0 SANLORENCINA
SEMIFINALES - COPA DE ORO:
ROSARINA vs DTAL SAN MARTIN
TOTORENSE vs CAÑADENSE
SEMIFINALES - COPA DE PLATA:
OCAMPENSE vs RECONQUISTENSE
RAFAELINA vs SANTAFESINA
SEMIFINALES - COPA DE BRONCE:
DTVA DEL SUR "B" vs CASILDENSE
INTERPROVINCIAL vs ESPERANCINA
SEMIFINALES - COPA DE BRONCE:
VERENSE vs GALVENSE
SANLORENCINA vs CERESEINA
PARTIDO CONSUELO:
PAIVENSE vs DTVA DEL SUR "A"
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