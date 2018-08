Torneo Provincial de selecciones Sub 15

TORNEO PROVINCIAL DE SELECCIONES SUB 15SEDES: ALCORTA (LOS ANDES) y MAXIMO PAZ (ATLETICO PAZ)DOS DERROTAS EN EL CIERRE DE LA FASE REGULARLOS DOS SELECCIONADOS DE LA LIGA PERDIERON 1-0 POR EL 3° FECHA DE LA FASE REGULARLIGA DEPORTIVA DEL SUR "A" CAYO CON LIGA ESPERANCINA... MIENTRAS QUE LIGA DEPORTIVA DEL SUR "B" LO HIZO CON LIGA RECONQUISTENSERESULTADOS DE LA 3° FECHA:GALVENSE 1-1 RAFAELINADTVA DEL SUR "A" 0-1 ESPERANCINATOTORENSE 1-O DPTAL SAN MARTINROSARINA 4-0 PAIVENSECERESINA 0-1 OCAMPENSEVERENSE 0-0 SANTAFESINARECONQUISTENSE 1-0 DTVA DEL SU "B"CAÑADENSE 2-0 INTERPROVINCIALCASILDESNE 1-0 SANLORENCINASEMIFINALES - COPA DE ORO:ROSARINA vs DTAL SAN MARTINTOTORENSE vs CAÑADENSESEMIFINALES - COPA DE PLATA:OCAMPENSE vs RECONQUISTENSERAFAELINA vs SANTAFESINASEMIFINALES - COPA DE BRONCE:DTVA DEL SUR "B" vs CASILDENSEINTERPROVINCIAL vs ESPERANCINASEMIFINALES - COPA DE BRONCE:VERENSE vs GALVENSESANLORENCINA vs CERESEINAPARTIDO CONSUELO:PAIVENSE vs DTVA DEL SUR "A"