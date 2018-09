Acebal, nuestro territorio

El abogado y dirigente del PJ falleci贸 este s谩bado a la noche en un accidente con su auto por la ruta 36. Ten铆a 69 a帽os y preparaba su regreso al escenario pol铆tico nacional. Conmoci贸n en el mundo pol铆tca





El auto del ex gobernador qued贸 destrozado tras el impacto.(@Sintesis_13 )1/2



De la Sota manten铆a reuniones y preparaba su regreso al escenario pol铆tico nacional.(@DelaSotaOk)2/2



El ex gobernador de C贸rdoba y ex candidato presidencial, Jos茅 Manuel de la Sota, muri贸 este s谩bado a la noche en un accidente automovil铆stico.



Seg煤n las primeras informaciones, el siniestro vial ocurri贸 cerca de las 20 en la ruta 36, a la altura de Altos Fierro, a unos 50 kil贸metros de la ciudad de C贸rdoba.



De la Sota, de 69 a帽os, viajaba solo en su auto y choc贸 contra un cami贸n. La noticia fue confirmada por el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres. La misma versi贸n fue sostenida por varias fuentes cercanas al ex mandatario, inform贸 La Voz.



En agosto pasado, el ex gobernador hab铆a viajado a Espa帽a y se someti…