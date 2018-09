Ale Bucci Racing fue protagonista con Nicolás Posco

TURISMO NACIONALOtro buen negocio para el campeonatoAle Bucci Racing fue protagonista con Nicolás Posco, quien mantiene el liderazgo del certamen; los tres autos sumaron en RosarioRosario tuvo al Ale Bucci Racing como protagonista, ganando la serie más rápida del sábado y con un quinto lugar de Nicolás Posco en la final, manteniendo la punta del campeonato y sin perder puntos. Además, Matías Cravero y Gabriel Scordia remontaron para sumar unidades en una dura final.El viernes fue de menor a mayor, porque en el caso de Posco, no tenía conocimiento de la pista, y tomó tiempo conocerla. De todos modos, pudo clasificar cuarto, y lamentablemente Matías Cravero y Gabriel Scordia no pudieron estar tan arriba.El sábado en las series, Posco tuvo la chance de pelear la victoria y derrotó al poleman Ever Franetovich y ganó la batería más rápida. En la segunda, Cravero fue séptimo, y en la tercera Scordia abandonó luego de tener un toque en la partida.La final vio a Posco desde la pole position, pero no pudo mantenerla. Entonces apostó al ritmo, y desde el octavo puesto avanzó con dos excelentes maniobras para llegar quinto y no perder unidades frente al escolta del torneo Juan Pablo Pastori. En tanto que Cravero y Scordia ganaron muchas posiciones, llegando 11º y 18º respectivamente.“La sacamos barata”, coincidieron Nico Posco y Alejandro Bucci, quienes en el certamen siguen siendo los referentes. Ahora son 43 puntos y medio los que tiene el puntero frente al escolta. La próxima fecha será en Río Cuarto, el fin de semana del 21 de octubre.