Ayudemos A Miguel: tiene 11 años y perdió el celular en el que tenía los últimos recuerdos de su mamá fallecida

Fuente: telefenoticias.com.ar

Ayudemos A Miguel: tiene 11 años y perdió el celular en el que tenía los últimos recuerdos de su mamá fallecidaAl nene se le cayó el teléfono cuando se bajó de un remis en San Juan. A través de las redes sociales, difundió la búsqueda del aparato, en el que tenía fotos, videos y audios con su mamá.Miguel Retamar tiene 11 años y hace cinco meses, su mamá murió de cáncer. Este lunes, perdió su celular en el que tenía guardados los recuerdos de ella: fotos, audios, videos. A través de las redes sociales pidió ayuda para poder encontrarlo.Aca te dejamos el teléfono para que te comuniques si sabés quién puede tener este valioso celular:“Hoy 24/9 sobre las 11 tome un remis con mi abu para acompañarla a cobrar su jubilación y al bajar del mismo se me cayó el celular. Cuando me dí cuenta el remis ya se había ido. En el celular tengo recuerdos de mamá que ya no está conmigo. como fotos y audios de ella que necesito recuperar. Muchas gracias", escribió el chico en su Facebook.El 27 de mayo Miguel cumplió años y su familia le regaló un Smartphone, que sin saberlo, terminó juntando los que serían sus últimos recuerdos con su mamá.“En el celular tengo los últimos recuerdos de mi mamá. Hay fotos, videos y audios, que los tenía guardados sólo ahí”, contó Miguel a TelefeNoticias.com.ar.#UnaAyudaParaMiguelEl teléfono es un Samsung Galaxy J1Ace negro. No tiene protector de pantalla y tiene un rayón pantalla. “Llamamos varias veces, pero da apagado. También mandamos varios mensajes”, dijo el nene.La búsqueda de Miguel se viralizó en las redes sociales y sumó miles de me gusta: “Cuando lo compartí me imaginé que iba a ser popular pero no tan popular como para que llegue a todos lados”.#RecuerdosdeunaMamáQuePartió#AyudemosAMiguel: para cualquier información, comunicarse con los siguientes teléfonos: (264) 4593165 o al 4215938. Miguel necesita recuperar el teléfono y lo agradecerá de todo corazón.Foto: SanJuan8