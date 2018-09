Cuidados y prevenciones ante la bacteria fatal: no hay vacuna

Fuente: rosario3.com





¿Qué hacer?Ante fiebre, dolor de garganta y lesiones en la piel; consultar al médico.(Rosario3.com)1/1La muerte de una nena de 6 años en Rosario por una septicemia generalizada tras contraer la bacteria Streptococcus pyogenes encendió las alarmas y desde la provincia informaron cuáles son las medidas de prevención y las señales a las que hay que estar alertas. El caso local no es el único. Hubo tres fallecidos más por este cuadro: dos en Buenos Aires, uno en Misiones y uno en Pergamino.El director de Epidemiología de la provincia, Julio Befani, aclaró en primer lugar que el alerta decretado en el municipio está destinado “al cuerpo médico y de salud para atender cuadros compatibles a los que provocaron esas muertes o enfermedades; es para la atención de los pacientes”.Como no hay vacunas, Befani sugirió observar los síntomas antes de realizar una consulta a un médico. “No es para preocuparse pero si ocuparse cuando se advierte un cuadro de faringitis, de fiebre o lesiones en la piel”, dijo a De 12 a 14 (El Tres).Sobre los cuidados o medidas de prevención, el especialista dijo que no está indicada una quimioprofilaxis como en los casos de meningitis. “Hay que tomar medidas de higiene: el lavado de manos y la ventilación de ambientes”, especificó.Befani aseguró que este tipo de estreptococco circula sobre “fines de invierno y principios de la primavera”. “Es un germen que entra a la sangre, da fiebre y malestar general por lo que la persona está enferma. Circula por la sangre y se va localizando en distintos órganos”, dijo y añadió que se aloja en las fauces y es de transmisión de persona a persona.El titular de Epidemiología dijo que la bacteria puede producir “infecciones invasivas” y que si bien es “infrecuente la mortalidad de estos casos, se puede dar en casos puntuales por factores como la edad (en extremos, niños y adultos mayores), pacientes con tratamiento con corticoide o diabetes; entre otros.En síntesis, la Streptococcus pyogen provoca la escarlatina y la erisipela. Se debe consultar al médico ante cuadros de fiebre alta, faringitis (fuerte dolor de garganta) y lesiones en la piel (hematomas o pequeñas picaduras). Ver más información. Cuatro fallecidosAdemás de la niña de Rosario que asistía al colegio Stella Maris, se detectaron otro tres casos en el país.En Posadas, Misiones, una nena de 7 años llamada Luana murió el sábado en el sanatorio Caminos afectada por la bacteria. Liliana Arce, jefa de Infectología del Hospital Pediátrico, señaló que hay registro de cinco pacientes pediátricos con este cuadro, informó TN.El lunes habían muerto dos chicos en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, en el barrio porteño de Barracas. Uno de los pacientes vivía en la ciudad de Buenos Aires y el otro en Avellaneda. Descartaron que se trate de una epidemia.