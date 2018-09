Docentes de todo el país marchan al Congreso y no hay clases

Por su parte, el secretario general de Sadop, Martín Lucero, confirmó la adhesión de su gremio para pedir “un cambio de rumbo de la política económica y educativa” del gobierno nacional.



Finalmente, el secretario adjunto de Coad, José Giavedoni, dijo a Radio 2 que más allá de la votación sobre la propuesta salarial a los docentes universitarios, la federación nacional Conadu ya decidió plegarse a la huelga del 13 de septiembre, con movilización al Congreso nacional.













Fuente: rosario3.com

Este jueves Ctera, Sadop y Conadu realizan una movilización en Buenos Aires en contra de los recortes presupuestarios. No hay actividad docente a nivel nacionalUna masiva marcha por la educación pública tuvo lugar a fin de agosto. (efe)1/1Docentes de todos los niveles, públicos y privados, se suman este jueves a una movilización al Congreso de la Nación este jueves, en contra de los recortes presupuestarios. Debido a la marcha no se dictan clases en todo el país. En Rosario, los maestros de Amsafe, Sadop y la Coad adhieren y participan de la iniciativa.Este jueves no se dictan clases en la provincia en el marco de la marcha que tiene lugar en Buenos Aires, desde el Ministerio de Educación hasta el Congreso este mediodía, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que reúne múltiples reclamos: mayor presupuesto, mejoras salariales y la aprobación de un paquete de leyes protectoras del área.La Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) (Coad) forman parte de la medida.La semana pasada, en diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2), la titular de Ctera y secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, reiteró que la huelga será en reclamo de una convocatoria a la paritaria nacional docente, en defensa del salario, condiciones dignas para enseñar y aprender, la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y mayor presupuesto para el sector